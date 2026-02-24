Herson Capri sofre infarto e estreia de “A Sabedoria dos Pais” é adiada

Por Flipar
Entretanto, por orientação médica, a estreia da peça ?A Sabedoria dos Pais? e as apresentações previstas para 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo, foram adiadas. A nova data de estreia foi marcada para 5 de março.
Segundo a assessoria do ator, a recomendação médica tem como objetivo garantir sua plena recuperação, já que ele deve evitar atividades físicas e esforços nas próximas semanas: “No geral está muito bem. No sábado, já foi ao teatro assistir ao espetáculo ‘Simplesmente Eu, Clarice Lispector’, com Beth Goulart”, diz comunicado enviado ao g1.
A peça é uma comédia romântica que acompanha o fim do casamento de Mauro e Júlia após 35 anos de união. A trama retrata os desafios enfrentados por ambos ao reconstruírem suas vidas, Ao mesmo tempo, aborda a frustração do casal por não corresponder aos ideais de matrimônio defendidos pela geração anterior.
Após o ocorrido, o filho do ator, Lucas Capri, compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado do pai, como forma de demonstrar apoio e carinho. Na legenda, ele escreveu: ?Meu melhor amigo! Te amo demais. Sempre juntos?, emocionando fãs e seguidores que acompanharam a recuperação do ator.
Lucas, nascido em 1997, é filho de Hesron com a diretora Susana Garcia, com quem o ator foi casado de 1996 a 2021. Do casamento também nasceram Luísa, em 2001, e Sofia, em 2014. Ele ainda é pai de Laura, nascida em 1976, e de Pedro Freire, nascido em 1979, filho da atriz Malu Rocha, com quem foi casado entre 1979 e 1989.
Com mais de cinco décadas de carreira, Herson Capri se consolidou como um dos nomes mais reconhecidos da televisão, do cinema e do teatro brasileiro, e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória marcada por personagens de destaque em novelas, filmes e peças de teatro. A seguir, saiba mais sobre a vida e a carreira do ator.
Herson Capri Freire nasceu em 8 de novembro de 1951, em Ponta Grossa, Paraná e começou a fazer teatro no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Depois, já em São Paulo, cursou Economia na Universidade de São Paulo e estudou Teatro na Pontifícia Universidade Católica.
A partir de então, se tornou presença constante em várias novelas e se consolidou ao interpretar galãs e vilões em diferentes produções. Na década de 1990, se destacou nas novelas ?Felicidade?, ?Renascer?, ?Tropicaliente?, ?Explode Coração?, ?Anjo de Mim? e ?Era uma Vez…?.
Nos anos 2000, participou de novelas como ?Desejos de Mulher?, ?Como uma Onda?, ?Cobras e Lagartos? e ?Negócio da China?. Já na década de 2010, esteve em novelas como ?Insensato Coração?, ?Aquele Beijo?, ?Sangue Bom?, ?Em Família?, ?Rock Story? e ?Órfãos da Terra?.
Depois, já sem contrato de exclusividade com a Globo, fez parte do elenco da primeira novela brasileira da HBO Max, ?Beleza Fatal?, protagonizada por Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga, no papel do Dr. Átila Argento.
No cinema, sua filmografia inclui títulos como ?Marighella?, ?Minha Mãe é uma Peça?, ?Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo?, ?O Preço da Paz?, ?A Partilha?, ?Como Nossos Pais?, ?Os Homens São de Marte… E É pra Lá que Eu Vou?, ?As Mães de Chico Xavier? e ?Didi, o Cupido Trapalhão?.
No teatro, participou de montagens como ?A Noviça Rebelde?, ?Trindade?, ?Anjos de Cara Suja?, ?Paixão de Cristo de Nova Jerusalém?, ?Júlio César?, ?Memórias do Vinho? e ?Conversando com Mamãe?, em 2010, além de dirigir a remontagem de ?Querida Mamãe?, em 2012.