Esmeralda de mais de 7 mil quilates encontrada na Zâmbia entrou para o Livro dos Recordes em 2022; relembre

A Chipembele foi vendida em um leilão reservado à empresa israelense Eshed-Gemstar. O valor não foi divulgado.
A pedra recebeu marcação por nanopartículas de DNA e registro em blockchain, permitindo que futuras joias lapidadas a partir dela sejam vinculadas à peça original.
Parte do valor da venda foi doado para programas de conservação de rinocerontes-negros na Zâmbia.
A mina Kagem, onde ocorreu a descoberta, é controlada pela Gemfields (75%) e pelo governo zambiano (25%).
Com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, a Zâmbia é um país localizado no sul da África, sem saída para o mar.
Sua capital é Lusaka, que também é a maior cidade e o principal centro econômico e político do país.
A economia zambiana depende fortemente da mineração, especialmente do cobre, que é o principal produto de exportação.
Além das quedas d’água, a Zâmbia é um destino de elite para o ecoturismo, sendo pioneira no conceito de “safári a pé”.
Parques nacionais como o South Luangwa, o Lower Zambezi e o Kafue oferecem encontros autênticos com os “Big Five” (leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte).