Idoso ganha R$ 17 milhões na loteria, investe no tráfico de comprimidos falsos e vai parar na cadeia no Reino Unido

Por Flipar
O caso aconteceu no Reino Unido com o aposentado John Eric Spiby, que hoje tem mais de 70 anos.
O homem, que vivia em uma área rural perto de Wigan, no noroeste da Inglaterra, ganhou £ 2,4 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões) em 2010.
Em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, Spiby montou uma operação sofisticada de fabricação de comprimidos falsos de diazepam.
As investigações apontaram que os comprimidos produzidos eram totalmente irregulares, sem qualquer tipo de controle sanitário ou autorização legal.
Na época, começaram a surgir relatos de aumento de mortes relacionadas a drogas em regiões como a de Bury New Road.
A apuração policial, denominada “Operação Venetic”, teve início em novembro de 2021, após a identificação de movimentações suspeitas de equipamentos industriais.
O golpe decisivo ocorreu em abril de 2022, quando agentes interceptaram um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos em Manchester, avaliados em cerca de £ 67 milhões.
Durante as buscas, também foram apreendidos armas de fogo, munições, grandes quantias em dinheiro e maquinário pesado.
Além da condenação de Spiby, seu filho recebeu 9 anos de prisão. Drury foi sentenciado a 9 anos e 9 meses, enquanto Dorrian já havia sido condenado anteriormente a 12 anos por crimes semelhantes.
Ao proferir a sentença, o juiz Clarke destacou que, mesmo após enriquecer com a loteria, Spiby optou por manter uma trajetória criminosa muito além da idade em que a maioria das pessoas já está aposentada.