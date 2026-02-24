Idoso ganha R$ 17 milhões na loteria, investe no tráfico de comprimidos falsos e vai parar na cadeia no Reino Unido

Por Flipar

O caso aconteceu no Reino Unido com o aposentado John Eric Spiby, que hoje tem mais de 70 anos.
Divulgac?a?o/Poli?cia de Manchester

O homem, que vivia em uma área rural perto de Wigan, no noroeste da Inglaterra, ganhou £ 2,4 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões) em 2010.
PublicDomainPictures/Pixabay

Em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, Spiby montou uma operação sofisticada de fabricação de comprimidos falsos de diazepam.
Wikimedia Commons/ZngZng

As investigações apontaram que os comprimidos produzidos eram totalmente irregulares, sem qualquer tipo de controle sanitário ou autorização legal.
Wikimedia Commons/Kristoferb

Na época, começaram a surgir relatos de aumento de mortes relacionadas a drogas em regiões como a de Bury New Road. 
Bury New Road by Gerald England

A apuração policial, denominada “Operação Venetic”, teve início em novembro de 2021, após a identificação de movimentações suspeitas de equipamentos industriais.
Maggie Yap/Unsplash

O golpe decisivo ocorreu em abril de 2022, quando agentes interceptaram um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos em Manchester, avaliados em cerca de £ 67 milhões.
Divulgac?a?o/Poli?cia de Manchester

Durante as buscas, também foram apreendidos armas de fogo, munições, grandes quantias em dinheiro e maquinário pesado.
Reprodução/Freepik

Além da condenação de Spiby, seu filho recebeu 9 anos de prisão. Drury foi sentenciado a 9 anos e 9 meses, enquanto Dorrian já havia sido condenado anteriormente a 12 anos por crimes semelhantes.
De an Sun/Unsplash

Ao proferir a sentença, o juiz Clarke destacou que, mesmo após enriquecer com a loteria, Spiby optou por manter uma trajetória criminosa muito além da idade em que a maioria das pessoas já está aposentada.
Daniel Bone/Pixabay

