‘Besouro arretado’ e outras espécies curiosas de insetos da Caatinga

O inseto se destaca por sua morfologia, com chifre no tórax, estruturas em forma de crista (carenas) e coloração marrom-avermelhada, medindo cerca de 2,3 cm.
Por fim, os pesquisadores descobriram duas novas vespas parasitas: a Gonatopus cambitos e a Olixon caju.
Em um trecho do estudo, publicado na revista Zootaxa, foi ressaltada a importância das formigas para o ecossistema da Caatinga.
De acordo com os cientistas, elas contribuem para a dispersão de sementes, aeração do solo e equilíbrio populacional.
O semiárido nordestino é uma região caracterizada pelo clima quente, chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano.
É um vasto território que se estende por nove estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais.
A vegetação predominante é a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro, conhecido por ser xerófilo, ou seja, adaptado à falta de água.
Historicamente, o semiárido foi estigmatizado pela pobreza e pelas grandes secas, que forçavam migrações maciças.
A região também possui um forte e vibrante patrimônio cultural, expresso na literatura de cordel, na música (como o forró), no artesanato e nas ricas tradições populares.