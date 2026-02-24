‘Apito da morte’: uma marca dos rituais dos astecas

Além disso, os pesquisadores levantam a hipótese de que esses apitos foram projetados para representar Ehecatl, o deus asteca do vento.
The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of Nelson A. Rockefeller, 1963

Outra hipótese é de que seu som perturbador poderia simbolizar os ventos gélidos e cortantes que atravessam o submundo asteca de Mictlan. Essa não foi a primeira vez que os astecas foram associados a sacrifícios humanos. Em 2019, arqueólogos descobriram um templo dedicado ao deus Xipe Totec no México, que era ligado a essa prática.
wikimedia commons Roberto malvido

Os astecas foram uma civilização mesoamericana que habitou a região do atual México entre os séculos 14 e 16.
Joe Ravi wikimedia commons

Originários de uma região lendária chamada Aztlán, eles se estabeleceram no Vale do México, onde construíram sua capital, Tenochtitlán, sobre uma ilha no Lago Texcoco.

domínio público

Atualmente, no local onde antes ficava Tenochtitlán, está situada a Cidade do México.
wikimedia commons Gobierno CDMX

Os astecas foram conhecidos por sua complexa organização política, social e religiosa, além de suas impressionantes contribuições culturais e arquitetônicas.
wikimedia commons Diego Rivera

Sua sociedade era dividida em diferentes classes sociais, com o imperador no topo, seguida por nobres, sacerdotes, comerciantes, artesãos e, na base da pirâmide social, os camponeses e escravos.
wikimedia commons Kgv88

A religião desempenhava um papel central na vida dos astecas. Eles eram politeístas e adoravam várias divindades, como Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol (foto), e Tlaloc, o deus da chuva.
wikimedia commons / domínio público

A chegada dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés, em 1519, marcou o início do fim do império asteca.
wikimedia commons

