Crateras gigantescas foram causadas por catástrofes planetárias; veja onde ficam

Por Flipar
A queda de asteroides e de meteoritos na Terra já provocou a formação de crateras em diversas partes do planeta.
A Terra tem mais de 160 crateras com diâmetro acima de 1 km. A Cratera de Barringer (foto), no Arizona (EUA), é uma das mais bem definidas. Formada há 50 mil anos, resultou do impacto de um meteorito a 40 mil km/h. Tem mais de 1km de diâmetro e 200m de profundidade.
Algumas crateras, porém, são gigantescas e chegam a ter dezenas ou centenas de quilômetros de diâmetro. São as mais antigas do planeta.
Os eventos catastróficos provocados por essas quedas ocorreram há muitos milhões de anos e deixaram alterações no solo do planeta, formando extensas áreas de lagos, elevações ou depressões que geram curiosidade e são estudadas pelos cientistas. Veja as maiores crateras do mundo:
North West (África do Sul) – A Cratera de Morokweng se formou há 145 milhões de anos. Tem 70 km de diâmetro. Foi descoberta em 1994 no deserto de Kalahari e, 12 anos depois, pedaços de até 25 cm do asteroide foram encontrados.
Quebec (Canadá) – A Cratera de Manicouagan foi formada há 215 milhões de anos. Tem 100 km de diâmetro e é bem preservada, com um lago que, visto do espaço, se destaca pelo formato circular bem definido. Seu apelido é “Olho de Quebec”.
Western (Austrália) – A Cratera de Woodleigh se formou há 364 milhões de anos e tem120 km de diâmetro. Tem 200 metros de profundidade e possui um mineral raro (encontrado até agora em apenas 7 lugares do planeta): o reidite.
O mineral reidite foi descoberto na Cratera de Woodleigh, na Austrália, pela estudante Morgan Fox, da Escola de Geologia e Ciências Planetárias da Universidade de Curtin. A BBC divulgou a notícia na época.
Free State (África do Sul) – A Cratera de Vredefort foi formada há 2 bilhões de anos. É a maior e mais antiga do planeta. Tem 300 km de diâmetro. Hoje, uma cidade ocupa parte da área.