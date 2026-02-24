Segredos da “Atlântida” chinesa: a cidade submersa sob lago artificial

Por Flipar
Inundada em 1959 para a construção da Usina Hidrelétrica de Xin?an, Shicheng teve suas estruturas completamente cobertas pelo lago artificial Qiandao, que se formou sobre ela. A submersão ocorreu de forma planejada e rápida, preservando boa parte das construções.
A cidade está entre 36 e 40 metros de profundidade no Lago Qiandao, na província de Zhejiang. A região é cercada por montanhas e florestas, criando um cenário natural único. O lago, por sinal, é famoso por suas águas calmas e extremamente claras.
Apesar de submersa desde os anos 1950, Shicheng só ganhou atenção internacional nos anos 2000. Mergulhadores e documentaristas revelaram imagens impressionantes de suas estruturas, templos, arcos e estátuas praticamente intactas, despertando interesse turístico e científico.
A baixa oxigenação e a ausência de luz impediram erosão acelerada. A água funciona como uma espécie de ?congelamento? natural das estruturas. Por isso, Shicheng é considerada um dos sítios submersos mais bem preservados do mundo.
O acesso é permitido apenas com operadores autorizados e mergulhadores experientes. A profundidade e a visibilidade variável exigem equipamentos especiais, o que torna o turismo limitado a mergulhadores experientes a fim de que danos às estruturas sejam evitados.
O Qiandao possui mais de mil ilhas e é um dos maiores lagos artificiais da China. Suas águas cristalinas atraem turistas de todo o planeta, mas poucos cientes da cidade submersa abaixo. A região, aliás, também é usada para pesca e esportes aquáticos.
Além de Shicheng, vilarejos menores também foram inundados para o projeto hidrelétrico. Algumas dessas localidades, inclusive, permanecem parcialmente preservadas e ajudam a compor um vasto patrimônio arqueológico subaquático.
Shicheng era um centro político e econômico da região de Sui?an. Sua história inclui comércio de seda, agricultura e produção artesanal em meio a uma cidade que representava prosperidade e organização social avançada.
Pesquisadores utilizam drones subaquáticos e scanners 3D para mapear as estruturas com o objetivo de registrar detalhes sem causar danos físicos. Tais estudos ajudam, assim, a reconstruir a vida cotidiana da antiga cidade.
A região tem clima úmido e montanhoso, mas a água do lago permanece relativamente fria. Além dessa estabilidade térmica contribuir para a preservação das construções, o ecossistema ao redor se adaptou ao lago artificial ao longo das décadas.
A cidade de Shicheng carrega elementos tradicionais chineses, como portões com símbolos de proteção. Suas esculturas refletem crenças espirituais e valores da época, o que reforça a necessidade de preservação subaquática a fim de se manter viva parte dessa herança cultural.
Há projetos em pauta para ampliação do estudo e do turismo sustentável na região. A cidade submersa pode, portanto, se tornar um dos maiores museus subaquáticos do mundo. O desafio é equilibrar preservação, pesquisa e visitação controlada.