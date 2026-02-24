Aie-Aie: estranho primata de Madagascar tem dedos longos com lenda de “maldição”

Por Flipar
O Aie-Aie mede cerca de 60 centímetros de comprimento, sem incluir a cauda. Mas, apesar de não ser grande, sua presença é marcante devido ao rosto que lembra roedores ou gambás.
Os olhos grandes e esbugalhados são adaptados para enxergar no escuro. Dessa maneira, o Aie-Aie consegue explorar a floresta durante a noite com eficiência surpreendente.
Suas orelhas largas e arredondadas lembram as dos morcegos e garantem audição refinada. Com isso, ele detecta sons sutis que revelam presas escondidas nos troncos.
Durante o dia, ele se esconde em ninhos de folhas e galhos. Assim, evita predadores e reserva energia para explorar a floresta sob a proteção da escuridão.
Ao contrário de outros primatas, o Aie-Aie pode se aproximar dos humanos para observá-los. Mas a lenda diz que, quando ele aponta o dedo para alguém, estaria marcando essa pessoa para a morte ou trazendo grande desgraça.
Em Madagascar, muitos acreditam que esse primata traz mau presságio ou até a morte. Por isso, ele é perseguido injustamente, o que aumenta o risco de extinção.
Incluído na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o Aie-Aie é protegido por lei. No entanto, a destruição de seu habitat e a perseguição humana continuam sendo grandes ameaças.
Seu parente próximo, o Aie-Aie gigante, tinha até cinco vezes seu tamanho e foi extinto há cerca de mil anos. Assim, preservar o atual é evitar repetir essa perda.
Ao controlar populações de insetos e dispersar sementes, o Aie-Aie contribui para o equilíbrio da floresta. Portanto, sua presença é vital para a saúde dos ecossistemas.
Naturalistas do século XVIII ficaram impressionados ao descrevê-lo pela primeira vez. Desde então, o Aie-Aie tornou-se símbolo da biodiversidade única de Madagascar.
O nome ?Aye-Aye? teria surgido de expressões locais de espanto. Dessa forma, até sua denominação reflete o impacto que causa em quem o encontra.
Conhecer o Aie-Aie é compreender que até os seres mais estranhos têm funções vitais na natureza. Portanto, valorizar esse primata é também valorizar a riqueza da vida em todas as suas formas.