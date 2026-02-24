‘Portão para o céu’ impressiona turistas que visitam montanha na China

Por Flipar
Em dias nublados, a atração, chamada de “Heaven?s Gate”, parece um portal celestial.
A fenda tem cerca de 131 metros de altura e uma largura de aproximadamente 57 metros. É uma das maiores aberturas de cavernas naturais do mundo.
Fenômenos naturais, como gotas d’água com formato de flor de ameixa que caem da caverna e o “Brilho do Sol de Tianmen” (um brilho raro do sol que atravessa o arco), reforçam a aura mística do local.
Além disso, uma estrada com 99 curvas chamada “Avenida da Grande Porta Celestial” é considerada um feito impressionante da engenharia.
A província é particularmente famosa pela culinária Xiang, que é uma das Oito Grandes Culinárias da China.
Em 2019, dois franceses atravessaram a fenda do “Heaven’s Gate” trajados de wingsuits. Um feito incrível registrado em vídeo!