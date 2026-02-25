Sagrada Família atinge altura final e consolida recorde como a igreja mais alta do mundo

Por Flipar
O perfil oficial da Basílica no Instagram divulgou imagens do feito, que estabeleceu um novo marco arquitetônico, consolidando-se como a igreja mais alta do planeta.
A obra, iniciada em 1882, segue em construção há mais de um século.
A ovra permanece como um dos projetos religiosos mais ambiciosos do mundo.
Antes mesmo desse marco final, a basílica já havia ultrapassado a Ulm Minster, na Alemanha, e se tornado a igreja mais alta do mundo em 2025.
A cada avanço no projeto ousado do arquiteto Gaudi, a Sagrada Família reforça seu status como símbolo da cidade catalã e da arquitetura mundial, unindo fé, engenharia e turismo em uma construção única.
A Igreja da Sagrada Família, que mencionamos no começo desta galeria, é considerada o principal trabalho de Gaudí. Foi iniciada por outro profissional em um estilo neogótico, mas Gaudí assumiu e reformulou o projeto completamente. A construção foi interrompida em 1936 por conta da Guerra Civil Espanhola.
A Passeig de Gràcia é uma das mais famosas ruas de Barcelona, ao englobar edifícios históricos, planejados por notáveis arquitetos da região. No século XIX, quando a cidade foi ampliada, o local passou a ser ligado ao luxo e à moda com a presença de grandes lojas do ramo como Adidas, Nike, Chanel e Gucci.
A ?Casa Batlló?, situada na Passeig de Gràcia, é um dos exemplos de prédios relevantes historicamente. Projetado por Gaudí, a fachada do imóvel foi inspirada no ambiente marinho e representa um dos traços mais marcantes do autor. É um cartão postal de Barcelona e um dos pontos turísticos mais visitados.
Ainda há a Casa Milà, também chamada de ?La Pedrera?, outra obra de Gaudí. Impressiona por não conter nenhuma linha reta no projeto arquitetônico de sua fachada, fator que lhe torna singular e impacta pelos detalhes e complexidade. Trata-se de uma residência em forma de arte, já que ainda abriga famílias.
No âmbito esportivo, a cidade é a sede do FC Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha e do mundo, com conquistas expressivas como 27 títulos espanhóis e cinco da Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes do planeta, além de três mundiais.