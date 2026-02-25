Novo filme de Juliette Binoche é exibido no Festival de Berlim

Já em ?A Liberdade é Azul?, lançado em 1993 e dirigido por Krzysztof Kie?lowski, primeiro filme da trilogia das cores, deu vida a Julie, uma compositora que perde a filha e o marido em um acidente de carro. Com esse trabalho, Binoche conquistou seu primeiro César de Melhor Atriz e a Copa Volpi de Melhor Atriz no Festival de Veneza.