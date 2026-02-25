A diversão com bolhas de sabão e seus efeitos no desenvolvimento das crianças

Por Flipar
A brincadeira com bolhas de sabão tem origem na Antiguidade e existe no folclore brasileiro e em outras culturas, mas sem uma data específica para o início de seu funcionamento.
Entretanto, o estudo científico deste fenômeno vem desde o século XV, em que cientistas se concentravam em dois campos de estudos relacionados às bolhas de sabão.
O primeiro se tratava dos fenômenos físicos, químicos e biológicos que estudavam as características das bolhas, enquanto o segundo grupo utilizavam as bolhas em problemas matemáticos que focavam na minimização das superfícies.
No século XIX, o físico belga Joseph Plateau mostrou que tais experimentos poderiam ser produzidos utilizando-se uma montagem de uma figura de arames e água com sabão. Quando a figura era imersa no líquido, formava-se um filme de sabão que correspondia à superfície mínima.
Dessa forma, pintores como Bartolomé Esteban Murillo e Édouard Manet registraram a prática em suas obras, demonstrando sua presença na arte e na história.
Como na pintura “As Bolas de Sabão” de Manet, onde um rapaz se diverte com a atividade, algo que simboliza, em parte, a efemeridade da vida.
As bolhas de sabão são fenômenos físicos formados pela tensão superficial da água, modificada pela ação do detergente, que cria uma película elástica com camadas de moléculas de água e sabão.
Para fazer bolhas, basta misturar água, detergente e, opcionalmente, açúcar ou glicerina para torná-las mais resistentes, sendo realizadas em diversas ocasiões, como parques e festas.
É recomendado, portanto, deixar a mistura descansar para que fique mais homogênea e melhore a elasticidade para as brincadeiras.
A água pura possui uma alta tensão superficial devido às forças de atração entre suas moléculas, o que impede a formação de películas finas e duradouras.
As moléculas de sabão (detergente) têm duas partes: uma hidrofílica (que gosta de água) e outra hidrofóbica (que não gosta de água).
Ao misturar, as moléculas de sabão se intercalam com as da água, formando uma película elástica. Essa fórmula tem uma camada de água no meio e camadas de moléculas de sabão nas superfícies externa e interna.
A tensão superficial, aliada à elasticidade proporcionada pelo sabão, faz com que a película se contraia, algo que minimiza a área superficial e forma uma esfera perfeita.
As bolhas de sabão são um passatempo comum e apreciado por crianças em diversas situações, desde a infância até a vida adulta.
É um fenômeno científico interessante e educativo, usado para ensinar sobre física e química. Elas demonstram princípios de geometria, óptica e química, com as ligações intermoleculares da água estabilizadas pela ação do sabão.
Artistas utilizam bolhas para criar instalações e performances, como a gravação de recordes mundiais que envolvem pessoas dentro de bolhas.
Os espetáculos de bolhas de sabão combinam entretenimento com arte. Exigem um nível de habilidade perfeito, também de misturas perfeitas. Artistas, então, criam tubos ou bolhas gigantes, muitas vezes envolvendo objetos ou pessoas.
A formação das bolhas pode ser aprimorada com o uso de varetas de pipa com barbante, que, quando submersas na solução e abertas, formam e liberam as bolhas.
As bolhas de sabão são populares em festas brasileiras, especialmente em aniversários infantis, casamentos e festivais, onde são usadas como lembrancinhas, decorações e atividades lúdicas para todas as idades.
Elas criam uma atmosfera de celebração e diversão, algo que simboliza pureza, alegria e a efemeridade dos momentos.
Assim, a brincadeira estimula a coordenação motora, a respiração e o desenvolvimento da linguagem, enquanto os festivais de bolhas gigantes. Elas encantam o público e proporcionam um espetáculo visual e colorido em diversas cidades do país.
Ela também proporciona uma sensação de bem-estar, prazer e conexão, assim como permite que adultos e crianças resgatem a criança interior através de uma atividade simples e lúdica.
Por fim, pequenos potes de bolhas de sabão são vendidos em kits para serem distribuídos como lembrancinhas de aniversário.