Túmulo de Humayun: o monumento mogol que inspirou o famoso Taj-Mahal

Projetado pelo arquiteto persa Mirak Mirza Ghiyas, tornou-se o primeiro jardim-túmulo do subcontinente, inspirando obras posteriores como o icônico Taj Mahal (foto). Sua imponência e beleza fazem dele um marco histórico e espiritual.
A construção do túmulo foi motivada pelo amor e devoção de Hamida Banu Begum, que queria eternizar a memória de Humayun. O projeto introduziu um novo estilo arquitetônico na Índia.
A escolha de materiais nobres e o uso de simetria revelam a intenção de criar uma obra monumental em homenagem à amada. Algo que se tornasse eterno e que pudesse perpetuar a memória de uma era em que Humayun imperava na região.
O Túmulo de Humayun destaca-se pela escala imponente e harmonia de suas proporções. Construído em arenito vermelho e mármore branco, apresenta cúpula dupla que se eleva a mais de 42 metros. Na foto, o monumento em 1860.
A simetria rigorosa e os elementos persas reforçam a ideia de perfeição e eternidade. Os detalhes por toda parte mostram formas geométricas entrelaçadas que marcam esse estilo e passam a ideia de equilíbrio.
O charbagh, jardim quadrilátero dividido em quatro partes por canais de água, simboliza o paraíso islâmico. No Túmulo de Humayun, esse conceito foi aplicado pela primeira vez na Índia, Os 36 quadrados formados pela malha de caminhos e canais trazem serenidade, enquanto o jardim complementa a monumentalidade da construção e reforça sua aura sagrada.
A obra levou oito anos para ser concluída, com custo estimado em 1,5 milhão de rúpias, totalmente financiado por Bega Begum. A localização às margens do rio Yamuna foi estratégica, próxima ao santuário sufi de Nizamuddin. Tal escolha conferiu ao túmulo não apenas relevância arquitetônica, mas também profunda importância espiritual.
O Túmulo de Humayun estabeleceu padrões que moldaram a arquitetura Mughal nos séculos seguintes. O uso de arenito vermelho e mármore branco, aliado ao jardim charbagh, tornou-se referência para obras como o Taj Mahal. Sua escala monumental inspirou gerações de arquitetos e artistas. Dessa forma, o túmulo definiu um estilo duradouro.
Hamida Banu Begum foi sepultada no Túmulo de Humayun após sua morte, em 29 de agosto de 1604 (19 de Shahriyar de 1013 AH), na cidade de Agra. O enterro ocorreu apenas um ano antes da morte de seu filho, o imperador Akbar, e quase meio século depois do falecimento de seu marido, o imperador Humayun.
Ao longo dos séculos, o túmulo sofreu alterações, especialmente durante o período colonial britânico, quando os jardins foram transformados em gramados ingleses. Contudo, esforços modernos de restauração devolveram-lhe sua configuração original. O Aga Khan Trust for Culture e o Archaeological Survey of India desempenharam papel crucial nesse processo.
O complexo abriga diversos túmulos e construções adicionais, como o Túmulo do Barbeiro e o de Isa Khan Niyazi, anterior ao de Humayun. Também estão presentes o Arab Serai, destinado aos artesãos, e o Túmulo de Bu Halima. Essas estruturas ampliam o valor histórico do local, revelando a arquitetura da época. O conjunto forma verdadeiro mosaico cultural.
O Túmulo de Humayun é símbolo da síntese entre tradições persas e indianas. Como Patrimônio Mundial da UNESCO, atrai milhares de visitantes todos os anos. Sua importância transcende a arquitetura, refletindo o renascimento cultural trazido pelo império. Assim, o monumento permanece como testemunho da grandeza histórica da Índia.
Nos últimos anos, o local recebeu melhorias para enriquecer a experiência dos visitantes. Foram introduzidas visitas guiadas, placas informativas e novas instalações. Além disso, o túmulo tornou-se palco de eventos culturais e exposições. Essas iniciativas reforçam seu papel como centro vivo de memória e cultura.
O túmulo está aberto diariamente, do nascer ao pôr do sol, permitindo que visitantes explorem sua beleza. Recomenda-se a visita pela manhã ou ao entardecer, quando a luz realça os detalhes arquitetônicos. Esses horários também oferecem maior tranquilidade, evitando multidões. Assim, a experiência torna-se mais contemplativa e enriquecedora.
Os ingressos custam INR 30 para cidadãos indianos e INR 500 para estrangeiros, com entrada gratuita para crianças até 15 anos. Essa política garante acessibilidade ao patrimônio, ao mesmo tempo em que contribui para sua manutenção. Os bilhetes podem ser adquiridos na entrada ou online. Dessa forma, o acesso é facilitado para diferentes perfis de visitantes.
Entre outubro e março, o clima mais ameno favorece a visita ao túmulo. Nesse período, os jardins estão especialmente agradáveis, e a atmosfera se torna ideal para caminhadas. Evitar os meses mais quentes garante maior conforto e aproveitamento.
O túmulo é facilmente acessível por metrô, com a estação JLN Stadium na Linha Violeta como ponto mais próximo. Alternativamente, táxis e auto-riquixás oferecem transporte direto. Essa conectividade facilita o acesso tanto para turistas quanto para locais. O posicionamento estratégico reforça sua importância como destino cultural central em Nova Délhi.
Para explorar o complexo, recomenda-se calçados confortáveis, já que há longas caminhadas pelos jardins. Chapéus ou guarda-chuvas são úteis para proteção solar, especialmente nos meses mais quentes. Roupas leves e discretas respeitam o ambiente histórico e cultural. Assim, o visitante pode desfrutar plenamente da experiência sem desconfortos.
A fotografia é permitida, mas o uso de tripés é restrito para preservar o fluxo de visitantes. Os melhores momentos para capturar imagens são o amanhecer e o entardecer, quando a luz natural valoriza a arquitetura. A cúpula central e os jardins charbagh oferecem cenários icônicos. Dessa forma, o túmulo torna-se também um espetáculo visual.
O local tem rampas e caminhos adaptados, tornando-se parcialmente acessível para pessoas com deficiência. Embora algumas áreas ainda apresentem desafios, os esforços de adaptação demonstram preocupação com a inclusão. Essa iniciativa amplia o alcance cultural do monumento. Assim, o túmulo acolhe diferentes públicos em sua grandiosidade.
O Túmulo de Humayun segue como testemunho monumental da era Mughal, unindo espiritualidade e arte. Sua influência arquitetônica, importância cultural e esforços de preservação garantem sua relevância. Visitá-lo é mergulhar em séculos de beleza. Assim, continua a inspirar e encantar, sendo destino imperdível para quem busca entender o patrimônio indiano.