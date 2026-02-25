Nova variante e aumento de casos no Brasil: veja o que se sabe até agora sobre o vírus mpox

Por Flipar
Além desses, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados ? Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.
Além das confirmações, o país acumula mais de 171 notificações sob suspeita. Dentre elas, mais de 50 já foram descartadas após análise.
A recombinação viral ocorre quando vírus semelhantes infectam a mesma pessoa e trocam material genético, dando origem a novas variantes.
Dados genéticos mostraram que os dois pacientes foram contaminados pela mesma variante, em momentos distintos, o que indica a possível existência de outros casos ainda não detectados.
A mpox é uma doença infecciosa zoonótica causada por um vírus da mesma família da varíola.
O tratamento disponível é de suporte, voltado ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações; pessoas infectadas devem permanecer isoladas até a completa cicatrização das lesões, o que pode levar de duas a quatro semanas.
Segundo o infectologista do Hospital Heliópolis, Juvencio Furtado, a principal forma de se prevenir do vírus é evitando o contato corporal pele a pele.