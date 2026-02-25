Essas cidades produzem artigos de vidro com excelência e arte

A produção de peças artísticas em vidro utiliza várias técnicas, sendo a mais antiga e icônica o sopro de vidro. Nesse processo, o artesão sopra ar em um tubo metálico para moldar o vidro derretido em formas diversas. É uma técnica que exige precisão e criatividade, permitindo a criação de vasos, esculturas e objetos decorativos.