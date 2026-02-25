Gravuras pré-históricas de 8 mil anos são encontradas na Venezuela

Caso essa datação seja confirmada, o conjunto poderá figurar entre as manifestações simbólicas mais antigas do leste venezuelano.
Localizado no estado de Monagas, o município de Cedeño é um dos 11 que compõem essa extensa região do sul da Venezuela.
Historicamente, a região é um ponto de encontro cultural, sendo habitada pelos povos Chaima e Kariña.
A região também preserva manifestações culturais locais, como as festas e celebrações de patrono, além de promover atividades ligadas ao turismo rural e natural.
O município tem como capital Caicara de Maturín e uma história que remonta ao período colonial.
