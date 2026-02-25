O silêncio que aflige: ninguém suporta uma hora dentro da câmara anecoica

Por Flipar
Pois esse lugar existe e fica nos arredores de Redmond, em Washington (EUA).
Lá, existe uma câmara anecoica construída pela Microsoft que ficou conhecida como o ambiente mais silencioso do mundo.
O espaço foi projetado para eliminar qualquer ruído externo ou eco ? daí o nome “anecoica”, que significa “sem reverberação”.
Apesar de ser um espaço isolado, longe de distrações, o silêncio absoluto dentro da sala é tão intenso que poucos aguentam ficar lá por muito tempo.
Até hoje, o recorde de tempo que uma pessoa conseguiu permanecer na sala é de apenas 55 minutos, alcançado alcançado graças a um grande treinamento psicológico.
A câmara foi criada com um propósito técnico: testar equipamentos como alto-falantes, teclados e mouses em um ambiente completamente neutro.
Para isso, as paredes são revestidas com camadas de fibra acústica em forma de cunha, capazes de absorver todo e qualquer som.
Além disso, as paredes são compostas por camadas de concreto e aço, sustentadas por uma base que bloqueia vibrações vindas do solo.
O resultado é um vazio sonoro tão profundo que as pessoas começam a ouvir os próprios batimentos cardíacos, a respiração e até o movimento dos olhos.
Para muitos, essa experiência é angustiante. Em vez de paz, o silêncio absoluto provoca tontura e uma sensação de inquietação.
O motivo disso está na maneira como o cérebro humano funciona. Acostumado a receber estímulos sonoros o tempo todo, ele reage ao silêncio total criando sensações internas.
Dentro da sala, alguns visitantes já relataram sensação de perda de equilíbrio, como se estivessem levitando.
Apesar do impacto psicológico, salas anecoicas como essa são essenciais em diversas áreas, desde a indústria de eletrônicos até a medicina e a aviação.
Outros laboratórios já tentaram superar a câmara da Microsoft como “lugar mais silencioso do mundo”.
Um centro em Minneapolis, por exemplo, alega ter atingido incríveis -24,9 decibéis (para comparação, o ouvido humano só detecta sons acima de 0 dB). Se confirmado, esse seria um novo recorde.
Enquanto cientistas e engenheiros continuam usando a sala para pesquisas, a experiência de ficar nela permanece um desafio.
O que muitos imaginam ser o ápice da tranquilidade, na verdade, revela que o silêncio absoluto pode ser mais assustador do que o próprio barulho. E você, teria coragem?