Cavernas do Peruaçu: sítio natural de Minas Gerais integra lista da UNESCO

Ele é o primeiro sítio natural listado pela UNESCO em Minas Gerais, sendo, também, uma das nove unidades naturais brasileiras reconhecidas até o momento ? ao lado de locais como Iguaçu, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha.
A Unesco conferiu ao sítio o status de valor universal excepcional por combinar relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística.
Ele conta com formações geológicas imponentes. São cânions, cavernas colossais e estalactites monumentais como a ?Perna da Bailarina?, que tem 28 metros de comprimento – a maior já registrada.
Além disso, o parque abriga arte rupestre milenar. São diversos painéis do tipo em Lapa dos Desenhos, Lapa Bonita, entre outros.
O parque, situado a 670 quilômetros de Belo Horizonte, abriga mais de 200 cavernas catalogadas, muitas com mais de 100 metros de altura.

É o caso, por exemplo, da Gruta do Janelão, cuja galeria ultrapassa os 100? metros e abriga a estalactite “Perna da Bailarina”.
Mais de 114 sítios arqueológicos atestam ocupação humana no local de até 12 mil anos, com artes rupestres ricas e variadas em diferentes cavernas.
A Lapa dos Desenhos reúne a maior concentração de registros rupestres do Brasil, com cerca de 3.000 imagens erguidas sobre paredões de até 15 metros.

Situado na interface entre os biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção.
Por ter essa conexão com ecossistemas diversos, o parque possui riqueza da flora e fauna, com espécies dos três biomas brasileiros.
A unidade de conservação foi criada em 21 de setembro de 1999 e possui aproximadamente 56.448 hectares, compreendendo áreas de três municípios mineiros: Januária, Itacarambi e São João das Missões.
O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é administrado pelo ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty e Iphan, além do reconhecimento da comunidade indígena Xakriabá, que historicamente protege a região.

A visita a essa reserva promove uma experiência cultural autêntica pela interação com comunidades locais e valorização de saberes tradicionais do povo Xakriabá.
Com o título dado pela organização, espera?se um incremento no ecoturismo e na pesquisa científica no parque, gerando oportunidades para economia local, turismo comunitário e inclusão social.
A visitação ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é regulamentada, com acesso guiado por monitores credenciados pelo ICMBio, trilhas demarcadas, mirantes e passarelas que protegem sítios arqueológicos e a biodiversidade.

O parque está aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h. Nas visitas, que precisam ser feitas com antecipação, é essencial o uso de calçados fechados, roupas longas, chapéu, protetor solar, repelente e água. Ele está em área endêmica de mosquito palha, transmissor da leishmaniose.
Com roteiros para todos os gostos – de trilhas leves a percursos desafiadores -, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um convite à aventura, à história e à contemplação.

O reconhecimento pela Unesco representa um marco para a preservação ambiental, reforçando a importância local e internacional do Parque e incentivando o uso sustentável e a valorização do território.
