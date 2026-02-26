Por Flipar
AlÃ©m de favorecer ossos e mÃºsculos, a mostarda verde oferece antioxidantes e vitamina C, que fortalecem a imunidade. Seu sabor levemente picante combina com refogados, sopas e saladas. Dessa forma, pode enriquecer a alimentaÃ§Ã£o com nutrientes importantes.
AlÃ©m da mostarda verde, diversas folhas pouco lembradas concentram vitaminas, minerais e fibras essenciais ao organismo. Muitas contribuem para ossos mais fortes, melhor digestÃ£o e maior proteÃ§Ã£o imunolÃ³gica. Veja algumas opÃ§Ãµes que podem enriquecer o cardÃ¡pio de forma simples e saudÃ¡vel.
Couve
Tradicional na mesa brasileira, a couve Ã© rica em cÃ¡lcio, ferro e vitamina C. TambÃ©m possui antioxidantes que ajudam na proteÃ§Ã£o das cÃ©lulas e na saÃºde cardiovascular. VersÃ¡til, pode ser consumida crua, refogada ou em sucos nutritivos.
Espinafre
O espinafre concentra ferro, Ã¡cido fÃ³lico e vitamina K, nutrientes importantes para ossos e mÃºsculos. TambÃ©m auxilia na formaÃ§Ã£o das cÃ©lulas sanguÃneas e no equilÃbrio do organismo. Pode ser usado em saladas, tortas, refogados e sopas.
Bertalha
Muito presente na culinÃ¡ria caseira, a bertalha Ã© rica em cÃ¡lcio, ferro e fibras. Esses nutrientes contribuem para ossos fortes e bom funcionamento intestinal. Seu sabor suave permite uso em refogados, sopas e acompanhamentos variados.
AgriÃ£o
O agriÃ£o fornece vitamina C, cÃ¡lcio e compostos antioxidantes importantes. Esses elementos fortalecem a imunidade e ajudam na proteÃ§Ã£o contra inflamaÃ§Ãµes. Seu sabor marcante combina com saladas, sanduÃches e sucos verdes.
RÃºcula
Com sabor levemente picante, a rÃºcula Ã© fonte de vitamina K e minerais importantes. Ajuda na manutenÃ§Ã£o da saÃºde Ã³ssea e no funcionamento do organismo. Pode ser usada em saladas, massas e recheios diversos.
Alface-romana
Mais nutritiva que a alface comum, a versÃ£o romana contÃ©m potÃ¡ssio, cÃ¡lcio e vitamina A. Esses nutrientes contribuem para ossos, pele e visÃ£o saudÃ¡veis. Leve e crocante, Ã© ideal para saladas refrescantes.
ChicÃ³ria
Rica em fibras e minerais, a chicÃ³ria auxilia na digestÃ£o e no equilÃbrio intestinal. TambÃ©m contribui para o funcionamento do fÃgado e do organismo. Pode ser consumida crua ou refogada, conforme o gosto.
Escarola
A escarola oferece vitaminas do complexo B e minerais essenciais ao metabolismo. Seu consumo ajuda no funcionamento do sistema nervoso e na nutriÃ§Ã£o geral. VersÃ¡til, pode ser usada em saladas e refogados leves.
Folha de beterraba
Frequentemente descartada, a folha de beterraba Ã© rica em ferro, cÃ¡lcio e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam na saÃºde do sangue e dos ossos. Pode ser refogada ou adicionada a sopas e preparaÃ§Ãµes variadas.
Taioba
Folha tradicional brasileira, a taioba Ã© fonte de cÃ¡lcio e vitamina A. Contribui para ossos fortes e para a saÃºde da visÃ£o. Deve ser sempre bem cozida antes do consumo e Ã© comum em pratos regionais.
BrÃ³colis
AlÃ©m da flor, as folhas do brÃ³colis tambÃ©m sÃ£o nutritivas e ricas em cÃ¡lcio e vitamina C. Esses nutrientes ajudam na imunidade e na saÃºde Ã³ssea. Pode ser preparado no vapor, refogado ou em saladas mornas.
Ora-pro-nÃ³bis
Conhecida como superalimento brasileiro, a ora-pro-nÃ³bis Ã© rica em proteÃnas, ferro e cÃ¡lcio. Contribui para mÃºsculos fortes e bom funcionamento do organismo. Muito usada em receitas tradicionais, vem ganhando novos admiradores.