Série relembra mortes de estudantes após teste de hipnose

Foi quando, em 2009, ele conduziu sessões de hipnose com estudantes após fazer um curso. Segundo a revista People, três adolescentes atendidos por ele, Marcus Freeman, Wesley McKinley e Brittany Palumbo, morreram em 2011.
O Departamento de Saúde da Flórida concluiu que Kenney exerceu a prática sem licença. Ele não contestou as acusações, deixou o cargo e cumpriu penas alternativas. Em 2015, as famílias receberam indenizações em ação civil.
Com origem no século XVIII, a hipnose ainda é usada por pessoas que tentam controlar ansiedade e depressão; eliminar vícios; atenuar dores; aumentar o foco e a concentração, além de potencializar habilidades específicas.
A técnica foi aprimorada desde que o médico britânico James Braid (1795-1860) introduziu o conceito de tratamento, oriundo do Deus grego do sono – Hipnos. Como as pessoas não dormem durante a hipnose, tentou-se trocar o nome, mas ele já estava consagrado.
A Hipnoterapia pode ser recomendada para várias doenças que afetam o equilíbrio emocional e psicológico. Conheça agora, então, famosos que já fizeram uso dessa ferramenta para melhorar a qualidade de vida.
A cantora americana Katy Perry buscou o tratamento em 2014 ao passar por uma fase de depressão após o fim do relacionamento com o cantor John Mayer, em meio a rumores de traição.
O ator americano Ashton Kutcher já se declarou fã da hipnose. Ele afirma que o tratamento sempre o ajudou a se concentrar na memorização dos textos e na gravação das cenas.
O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico e mundial nas argolas, fez hipnose voltada para os momentos de treinamento, como um complemento à parte física. No transe, ele era direcionado para perceber mais claramente as partes do corpo.
A cantora americana Fergie aceitou fazer hipnoterapia para combater seu vício em metanfetamina, substância ilícita capaz de afetar o sistema nervoso e o comportamento. Ela declarou que passou a gostar de hipnose ao longo do tratamento.
Um uso muito recorrente da hipnose é para tratamento contra o tabagismo. Pessoas que não conseguem deixar de fumar recorrem à hipnoterapia como alternativa contra o vício. Para muitos, funciona.
O ator americano Matt Damon declarou que deixou de ter gosto por cigarros após se submeter à hipnose. Depois de três sessões do tratamento, ele disse que conseguiu largar o vício que já durava 16 anos.
A cantora americana Britney Spears também recorreu à hipnoterapia para largar o vício em cigarros. Ela fez o tratamento em 2011, após fumar durante 10 anos.
Em alguns casos, a hipnoterapia ajuda numa mudança mais ampla de estilo de vida. Paralelamente ao tratamento, o paciente passa a se exercitar e faz controle alimentar.