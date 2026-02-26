Ativista com Tourette profere insulto racista a Michael B. Jordan no Bafta

Por Flipar
O filme “Pecadores”, com o citado Michael B. Jordan, entrou para a história do Oscar ao se tornar o longa com maior número de indicações – 16. O superou marcas antes divididas por “La La Land”, “Titanic” e “A Malvada”, com 14 cada.
Na trama, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal tentando deixar para trás um passado conturbado. Michael B. Jordan interpreta os dois protagonistas e foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, ao lado de Wagner Moura.
O filme também concorre a Ator e Atriz Coadjuvante, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora, Roteiro Original, Elenco, Figurino, Música Original, Direção de Arte, Montagem, Mixagem de Som, Efeitos Visuais, Fotografia, Direção e, claro, Melhor Filme.
Além da vitória em San Diego, Jordan ganhou Melhor Ator em outras associações de críticos, incluindo o Washington DC Area Film Critics Awards, a Southeastern Film Critics Association, a African American Film Critics Association, entre outros.
O desempenho do filme na temporada de premiações também se reflete nas indicações. ?Pecadores? liderou o Critics Choice Awards 2026 com 17 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator para Michael B. Jordan.
No Globo de Ouro 2026, Michael B. Jordan recebeu indicação a Melhor Ator ? Drama por ?Pecadores?. O filme também concorre nas categorias Melhor Filme ? Drama, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Original e Melhor Canção Original.
Com esse conjunto de vitórias e indicações, Michael B. Jordan figura entre os principais nomes da temporada de premiações de 2026, ao lado de atores como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet e Wagner Moura.
Este é o primeiro papel de Michael B. Jordan que o coloca diretamente na disputa por uma indicação ao Oscar. Nascido em 9 de fevereiro de 1987, em Santa Ana, Califórnia, o ator iniciou a carreira na televisão em ?Vila Sésamo?.
No início dos anos 2000, Michael B. Jordan atuou nas séries ?A Escuta? e ?All My Children?. Durante a década, ainda integrou o elenco de diversas produções televisivas, entre elas ?CSI: Investigação Criminal?, ?Desaparecidos? e ?Arquivo Morto?.
Entre 2009 e 2011, ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da série ?Friday Night Lights?, no papel de Vince Howard, e de ?Parenthood ? Minha Família?, como Alex.
No cinema, Michael B. Jordan teve seu primeiro papel de destaque em ?Fruitvale Station: A Última Parada?, de 2013, como Oscar Grant, jovem morto durante uma abordagem policial na estação Fruitvale, na Califórnia.
Michael B. Jordan reprisou o papel em ?Creed II?, lançado em 2018, que dá continuidade à carreira de Adonis Creed e apresenta o confronto com Viktor Drago.
Em ?Creed III?, de 2023, além de retornar ao personagem, o ator assumiu a direção do longa, que aborda o reencontro do protagonista com uma figura de seu passado após a aposentadoria.
No universo Marvel, interpretou Johnny Storm em ?Quarteto Fantástico?, de 2015, produção que teve recepção negativa da crítica e do público. Ainda no universo Marvel, em 2018, integrou o elenco de ?Pantera Negra? como Erik Killmonger.