Flocão de milho ideal e até dia mundial: veja origem e curiosidades sobre o cuscuz

Por Flipar
De acordo com os jurados, um bom flocão deve ter cor amarela intensa, grãos uniformes e, depois de preparado, resultar em um cuscuz soltinho, aromático e com sabor levemente amanteigado.
A iniciativa foi totalmente editorial, sem interferência das marcas nem conhecimento prévio do júri sobre os produtos avaliados.
O cuscuz chegou ao Brasil inspirado em um prato de Magrebe, que fica no Norte da África, mas aqui ganhou identidade própria.
A tradição do preparo envolve o uso da cuscuzeira, um utensílio essencial que cozinha a massa no vapor.
No Nordeste, o cuscuz é um prato praticamente onipresente, figurando tanto nas mesas mais humildes quanto em hotéis de luxo.
Embora seja o símbolo máximo da culinária nordestina, o cuscuz de milho se espalhou por todo o país devido aos fluxos migratórios.
Em 2020, o cuscuz foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Além disso, o prato tem até seu Dia Mundial: 19 de março!