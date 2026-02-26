Cidade de Santos lidera número de centenários na Baixada Santista

Voltadas para o mar aberto e com ondas, em geral, de intensidade moderada, a Praia de Santos atraem frequentadores o ano todo. A orla concentra diversas atividades de lazer e bem-estar, desde a prática de exercícios físicos, com áreas específicas para beach tennis e futevôlei, até o convívio social nos quiosques e barracas de alimentação.