Cidade de Santos lidera número de centenários na Baixada Santista

A maioria dos centenários é composta por mulheres, um padrão que acompanha as estatísticas nacionais de expectativa de vida. Apesar do destaque numérico, os dados disponíveis não permitem identificar fatores específicos, como condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde ou hábitos de vida, que expliquem essa concentração etária no município.
Localizada majoritariamente na Ilha de São Vicente, de frente para a Baía de Santos, a cidade está situada no litoral sul do estado de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros da capital e integra a Região Metropolitana da Baixada Santista, formada por nove municípios: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga.
Além disso, o Jardim da Orla, considerado o cartão-postal da cidade, foi reconhecido pelo Guinness World Records como o maior jardim de praia do mundo e acompanha toda a faixa litorânea do município.
Voltadas para o mar aberto e com ondas, em geral, de intensidade moderada, a Praia de Santos atraem frequentadores o ano todo. A orla concentra diversas atividades de lazer e bem-estar, desde a prática de exercícios físicos, com áreas específicas para beach tennis e futevôlei, até o convívio social nos quiosques e barracas de alimentação.
A Praia de Santos, porém, recebe diferentes denominações conforme o trecho, geralmente identificadas pelos canais que desembocam no mar. As transições entre uma praia e outra são sutis e têm características semelhantes.
Ainda assim, moradores e turistas costumam ter preferências por determinados trechos, seja pela tranquilidade, pela proximidade com o comércio ou pela presença de quiosques específicos. A seguir, conheça 6 praias de Santos que se destacam e valem a visita.