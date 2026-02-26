Preço, sabor e composição nutricional: entenda a diferença entre presunto e apresuntado

Por Flipar
Vale lembrar que, perante as leis brasileiras, comercializar um produto inferior utilizando o nome do original é crime de fraude alimentar.
Para evitar que você leve “gato por lebre”, confira informações que ajudam a diferenciar dois clássicos das prateleiras: o presunto e o apresuntado.
Embora ambos tenham origem suína, a qualidade e o processo de fabricação têm diferenças sutis.
Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).
Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).
O resultado é um produto de textura mais firme, fibras visíveis e sabor mais pronunciado.
A textura do apresuntado costuma ser mais uniforme e macia, com aparência mais homogênea.
Se você busca uma opção com menos aditivos químicos e mais proteína real, o presunto (especialmente o do tipo “cozido superior”) é a melhor escolha.
O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.
Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.