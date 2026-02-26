Esses países já tiveram outros nomes; saiba quais são e como eram chamados

Países Baixos (Antiga Holanda) – 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã.

A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser “Nerderland” (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar.

Irã (Antiga Pérsia) – 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã
A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente.
Tailândia (Antigo Sião) – 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok
Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa “país das pessoas livres”)

Camboja (Antigo Khmer) -17 milhões de habitantes. Capital: Phnom Penh.
Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido.

Myanmar (Antiga Birmânia) – 55 milhões de habitantes. Capital: Naipidau.

O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular.

Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) – 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin
Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos.

Sri Lanka (Antigo Ceilão) – 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota
O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas.

Tchéquia (Antiga República Tcheca) – 11 milhões de habitantes. Capital: Praga
Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia.

Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) – 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia.

Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia.

Zimbábue (Antiga Rodésia) – 16 milhões de habitantes. Capital: Harare
Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue.

Etiópia (Antiga Abissínia) – 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa
O Império Etíope, conhecido como Abissínia, existiu de 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou.

Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu
O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa “pessoas honestas” e Faso significa “Pátria”.

Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) – 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque
O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa “área onde há mais nada”.

