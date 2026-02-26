Maior estrada nacional do mundo tem 14.500 km de extensão; saiba onde fica

Por Flipar
A Highway 1 foi inaugurada oficialmente em 1955 e se tornou essencial para o transporte e o turismo.
Com 14.500 km de extensão, a Highway 1 funciona como um anel viário, conectando todas as capitais estaduais australianas.
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin são só algumas das capitais conectadas pela Highway 1.
Esse grande anel viário formado pela Highway 1 é conhecido como “The Big Lap” (A Grande Volta).
A Highway 1 não tem um nome único, justamente por ser composta por diferentes malhas rodoviárias em cada estado.
Em trechos em que corta Nova Gales do Sul, por exemplo, a Highway 1 é chamada de Pacific Highway e Princes Highway.
Em Victoria, a Princes Highway passa pela Great Ocean Road. Na Austrália Ocidental, são Brand Highway e North West Coastal Highway e por aí vai.
Essa rota pela Highway 1 é considerada uma das maiores aventuras rodoviárias do planeta, passando por praias, cidades grandes, desertos do Outback e florestas tropicais.
Gold Coast, Ningaloo Reef e a Daintree Rainforest são alguns dos lugares famosos pelos quais a Highway 1 passa.
Além disso, quem cruza a Highway 1 tem a chance de avistar a fauna típica australiana, como cangurus, coalas e aves exóticas.
Mas viajar pela Highway 1 exige planejamento. Especialmente por conta das variações climáticas e das longas distâncias entre postos de serviço em regiões remotas.
É até recomendável evitar dirigir ao amanhecer ou anoitecer para não colidir com animais e fazer paradas frequentes para descanso.
Uma viagem para aproveitar completamente a Highway 1 pode levar pelo menos três meses.
A melhor época pode variar: se for pelo norte, é melhor no inverno (de maio a outubro), mas se for para o sul, o verão é o ideal (de novembro a abril).
O tipo de veículo ideal também pode variar de acordo com cada trajeto. Carros 4×4, por exemplo, são indicados para áreas mais remotas.
Carros do segmento SUV (com tenda) ou motorhome, são essenciais para se ter conforto.
Também é importante planejar paradas para descanso e abastecer combustível e água antes de chegar a regiões mais isoladas (como Nullarbor Plain).
Apesar de a Rodovia Pan-Americana ? que conecta o Alasca, nos Estados Unidos, a Ushuaia, na Argentina ? ser considerada a mais longa do mundo, ela atravessa vários países e tem trechos interrompidos.
Já a Highway 1 é totalmente contínua e dentro de um único país, consolidando-se como a maior estrada nacional do mundo e um dos maiores desafios para viajantes aventureiros.