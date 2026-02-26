Saiba identificar os sinais de esgotamento mental e mude enquanto há tempo

Por Flipar

Quando isso acontece, a pessoa, em vez de sentir cansaço e tensão dentro dos padrões toleráveis, passa a demonstrar irritação, fadiga e impaciência capazes de prejudicar seu desempenho profissional e seus relacionamentos pessoais.
Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando.
2) CANSAÇO FREQUENTE – Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais.
3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS – Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis.
6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO – Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental.
7) ATOS INTEMPESTIVOS – Se você começou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequências, e acaba até se recriminando depois pelas precipitações, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado.

Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada.

Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões.

Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas – é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto.

Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos.
Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso.
Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma.

