Isolamento geográfico: lugares que ficam muito afastados e dificultam a visita

Por Flipar
Tristão da Cunha (Oceano Atlântico): É um arquipélago vulcânico remoto no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido como um território ultramarino. É um dos lugares mais isolados do mundo, situado a cerca de 2.400 quilômetros da África do Sul.
O arquipélago consiste em quatro ilhas principais, sendo Tristão da Cunha a maior delas. A população é pequena, com menos de 300 habitantes. A região é famosa por sua geologia vulcânica e paisagens impressionantes, incluindo o vulcão ativo chamado Queen Mary’s Peak.
Devido ao seu isolamento, a vida na ilha é desafiadora, dependendo muito da pesca e do apoio do governo britânico. Visitantes são raros, e a principal atividade econômica é a venda de selos postais e produtos relacionados à sua fauna única.