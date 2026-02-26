Belas e atraentes cidades da Baviera, famosa região da Alemanha

Por Flipar
Munique (Alemanha) ? Capital da Baviera, famosa pela Oktoberfest, pela Marienplatz e pelos museus de arte e ciência.
Würzburg (Alemanha) ? Famosa pela Residência de Würzburg, obra-prima do barroco, e pelos vinhedos do Vale do Meno.
Salzburgo (Áustria) ? Berço de Mozart, com um centro barroco deslumbrante e os cenários de “A Noviça Rebelde”.
Innsbruck (Áustria) ? Capital do Tirol, conhecida pelos esportes de inverno e pela beleza dos Alpes.
Lindau (Alemanha) ? Ilha pitoresca no Lago de Constança, com vistas espetaculares e um porto histórico.
Konstanz (Alemanha) ? Cidade às margens do Lago de Constança, com bela catedral e conexão com a Suíça.