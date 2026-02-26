Como não perceberam na edição? Erros absurdos nos filmes

Por Flipar

Bebê falso em ?Sniper Americano? (2014): Tem bebê no cinema mais fake do que esse que apareceu em ?Sniper Americano?? A cena impactou tanto que esse tema foi mais debatido do que o próprio filme na época. E detalhe: o filme concorreu ao Oscar!
Reprodução / Sniper Americano

Maquiagem invisível em ?Batman: O retorno? (1992): Para dar mais realismo ao homem-morcego, o diretor Tim Burton optou por fazer com que o personagem usasse maquiagem preta em volta dos olhos enquanto usa a máscara de Batman, justamente para não aparecer a pele de Bruce Wayne – que tem a pele branca.
Reprodução / Batman: O Retorno

Acontece que, em uma cena enquanto conversa com a Mulher-Gato, o personagem resolve tirar a máscara para revelar sua identidade e a maquiagem simplesmente desaparece de um segundo para o outro! Aí não teve jeito, muita gente notou e tirou sarro!
Reprodução / Batman: O Retorno

Soco real em ?Blade Runner 2049? (2017): Em uma cena de luta entre os personagens principais do filme, Harrison Ford dá um soco de verdade em Ryan Gosling e isso fica notável pela reação dos atores. Em uma entrevista, Ford culpou as luzes piscantes da cena pelo erro dele.
Reprodução / YouTube

Retrovisor fantasma em ?As Patricinhas de Beverly Hills? (1995): A personagem Cher está aprendendo a dirigir e, em uma cena, acaba quebrando o retrovisor do carro.
Reprodução / As Patricinhas de Beverly Hills

Acontece que no momento seguinte o retrovisor surge de novo sem a menor explicação!
Reprodução / As Patricinhas de Beverly Hills

Som errado em ?007 Contra o Satânico Dr. No? (1962): Em uma cena de perseguição, Bond está fugindo de carro e é possível ouvir sons de pneus ?cantando? na cena. Acontece que a fuga acontece em um chão de terra e não em asfalto?
Reprodução / 007 Contra o Satânico Dr. No

Barba esquecida em ?Velozes & Furiosos 6? (2013): Em uma sequência do filme, o ator Dwayne Johnson aparece sem barba e logo na sequência ela volta sem a menor explicação. Doideira!
Reprodução / Velozes e Furiosos 6

Física bizarra em ?Frozen: Uma Aventura Congelante? (2013): Na cena em que Elsa canta ?Let It Go? tem um erro bizarro na física do cabelo dela. Quando a personagem solta o cabelo, a trança dela simplesmente passa ?por dentro? do seu braço.
Reprodução / Frozen

Mancha na camisa em ?Um Lugar Chamado Notting Hill? (1999): Em uma cena, William (Hugh Grant) esbarra em Anna (Julia Roberts) e derruba suco de laranja na blusa dos dois.
Reprodução / Um Lugar Chamado Notting Hill

Durante toda essa sequência é possível reparar que a mancha na camisa dele fica totalmente inconsistente, ora ficando maior, ora menor, ora mais fraca, ora mais forte.
Reprodução / Um Lugar Chamado Notting Hill

Fantasma em ?O Abutre? (2014): O que parece um fantasma, na verdade é um membro da equipe que surge ao fundo, escondido nas sombras, em uma cena do filme ?O Abutre?. Pelo visto não estava tão escondido assim.
Reprodução / O Abutre

Croissant ou panqueca em ?Uma Linda Mulher” (1990): Olha a Julia Roberts aqui de novo. De um corte da cena para outro, o que está na mão dela passa de um croissant para uma panqueca do nada!
Reprodução / Uma Linda Mulher

Marcas de bala em ?Pulp Fiction? (1994): Antes mesmo de tentarem balear Jules (Samuel L. Jackson) e Vincent (John Travolta), as marcas de bala já apareciam na parede atrás dos dois.
Reprodução / Pulp Fiction

Vassoura voando em ?007: Quantum of Solace? (2008): Enquanto James Bond pegava sua moto, um figurante aparece nos fundos varrendo não o chão, mas o ar!
Reprodução / 007: Quantum of Solace

?Dá uma mãozinha? em ?Pânico? (1996): Na sequência final do filme, quando um dos personagens sai de um closet, é possível ver surgir, rapidamente, um par de mãos de algum membro da equipe.
Reprodução / Pânico

Stormtrooper atrapalhado em ?Star Wars: Uma Nova Esperança? (1977): Um dos erros mais clássicos do cinema é esse guerreiro stormtrooper bem desajeitado que bate com o capacete ao passar por uma porta. Dá até para ouvir o som da pancada!
Reprodução / Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança

Erro de continuidade em ?A Pequena Sereia? (1989): Durante o primeiro jantar de Ariel no castelo de Eric, as alças das tampas na mesa de jantar mudam de uma cena para outra.
Reprodução / A Pequena Sereia

Câmera em ?O Cavaleiro das Trevas? (2008): Na famosa cena em que o Batman interroga o Coringa, assim que ele joga o vilão contra a parede, o operador de câmera aparece por um breve momento no espelho. Que falha!
Reprodução / O Cavaleiro das Trevas

Caindo sozinho em ?O Cavaleiro das Trevas Ressurge? (2012): Mais um erro grotesco no universo do Batman. Dessa vez, em uma cena de luta no telhado, é possível notar um dos capangas caindo sozinho ao fundo, sem tomar golpe de ninguém!
Reprodução / O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Como se não bastasse, em outra cena do filme, acontece a mesma coisa! Dessa vez ele se joga para trás como se alguém o tivesse golpeado.
Reprodução / O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Coice em ?O Último Samurai? (2003): Em uma cena de preparação para a guerra, é possível ver um dos atores levando um coice de um cavalo.
Reprodução / O Último Samurai

Viagem do tempo em ?Game of Thrones?: Embora não seja em filme, um erro que ficou famoso nas redes sociais foi um copo da cafeteria ?Starbucks? que surgiu em uma cena da série Game of Thrones. A série era conhecida pelo seu valor de produção altíssimo e deu esse vacilo! Os fãs não perdoaram!
Reprodução / Game of Thrones

Veja mais Top Stories