Sono reparador é fundamental: dicas para dormir com tranquilidade

Na hora de deitar – muitas vezes fora do horário normal por causa de alguma festa- dê preferência a um ambiente escuro. Feche as cortinas se for de dia. É que, com claridade, a produção de melatonina é prejudicada. E esse é o hormônio indutor do sono. Da mesma forma, a luz também compromete o cortisol, que dá sensação de bem-estar.