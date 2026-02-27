Filha de Carlos Augusto Strazzer faz homenagem 33 anos após morte do ator

Em entrevista concedida em 1992, o ator falou sobre a doença, mas preferiu se referir a ela como ?imunodeficiência?. Ele comentou o preconceito que enfrentou e relatou que muitas pessoas passaram a evitá-lo, mas destacou o apoio incondicional dos três filhos, Luciano, Fábio e Ana Paula, que, segundo ele, permaneceram ao seu lado durante todo o processo.