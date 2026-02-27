Não jogue fora as folhas das raízes: nutrem mais do que muitos alimentos

Por Flipar

Essas folhas são comestíveis e podem enriquecer a alimentação cotidiana. Além disso, ajudam a reduzir o desperdício e ampliam as possibilidades culinárias de forma simples e econômica.
Pixabay

As folhas da beterraba estão entre as mais nutritivas. Elas concentram ferro, fibras, vitamina A e antioxidantes importantes para o organismo.
Pixabay

Esse conjunto de nutrientes contribui para a saúde do sangue e do sistema imunológico. Também favorece o bom funcionamento do intestino e a vitalidade do corpo.
Pixabay

As folhas de nabo também se destacam pelo valor nutricional. São ricas em vitamina C, cálcio e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo.
Pixabay

Seu consumo regular pode auxiliar na manutenção dos ossos e da imunidade. Quando bem preparadas, têm sabor suave e agradável.
Pixabay

Já as folhas de cenoura contêm clorofila e minerais variados. Apesar de pouco usadas, podem ser aproveitadas em receitas simples do dia a dia.
Pixabay

Elas funcionam bem em caldos, sopas e refogados leves. Assim, transformam-se em um ingrediente versátil e nutritivo para refeições variadas.
Pixabay

As folhas de rabanete também merecem atenção. Possuem fibras e antioxidantes que colaboram para a digestão e o equilíbrio alimentar.
Benoît Prieur wikimedia commons

Podem ser picadas e adicionadas a omeletes, farofas e recheios. Dessa forma, agregam sabor e valor nutricional às refeições.
Ross Dunn wikimedia commons

Outro ponto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Utilizar folhas e talos reduz o desperdício doméstico e valoriza cada ingrediente comprado.
Pixabay

Essa prática também favorece a economia na cozinha. Com criatividade, é possível ampliar o cardápio sem aumentar os gastos.
Pixabay

Antes do consumo, é essencial lavar bem as folhas em água corrente. Retirar partes muito duras garante melhor textura nas preparações.
Pixabay

Incluir essas folhas na alimentação é uma escolha saudável e sustentável. Além de nutritivas, elas revelam novos sabores e ampliam o uso dos alimentos.
Pixabay

Curiosamente a batata-doce também tem folhas na plantação,  mas nunca as vemos no mercado. Entretanto, essas folhas são comestíveis. Em vários países são consumidas refogadas ou em sopas, pois são nutritivas e ricas em fibras e vitaminas.
Pixabay

