Filho de músico que inspirou filme critica atuação da indicada ao Oscar Kate Hudson

Por Flipar
Disse também não entender os elogios recebidos. Para Mike Jr., a atuação “não tinha profundidade nenhuma” e a química do casal soou artificial, apesar do reconhecimento da Academia durante a temporada de premiações.
O filme mostra a dupla descobrindo que nunca é tarde para amar e perseguir sonhos. Baseado em uma história real, o enredo mistura humor, música e superação. Relembremos a história da atriz?
Kate Garry Hudson nasceu em 19 de abril de 1979 em Los Angeles, Califórnia. Ela é atriz, cantora e empresária. Filha dos renomados artistas Goldie Hawn e Bill Hudson, Hudson se destaca por uma carreira versátil e personalidade carismática.
Sua estreia nas telas aconteceu em 1996, com uma pequena participação na série “Party of Five”. Em 1998, fez sua estreia no cinema no drama “Uma Aventura no Deserto”. Ela interpreta Skye Davidson.
A consagração veio em 2000 com “Quase Famosos”, do diretor Cameron Crowe, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e consolidando seu nome em Hollywood.
A partir dali, Hudson colecionou papéis marcantes em comédias românticas como “As Mulheres de Adam” (2000), “Como Perder um Homem em 10 Dias” (2003) e “Noivas em Guerra” (2009).
Mas a atriz também participou de dramas, como “As Quatro Plumas” (2002) e “Horizonte Profundo: Desastre no Golfo” (2016), e até terror como “A Chave Mestra” (2005).
Em 2016, emprestou sua voz para viver a personagem Mei Mei em “Kung Fu Panda 3”. Antes disso, em 2012 e 2013, Hudson participou da série musical “Glee”, na pele da personagem Cassandra July.
Mais recentemente, em 2022, Hudson foi uma das estrelas no mistério “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, no qual contracenou com Daniel Craig, Edward Norton, entre outros.
Em 2016, Kate lançou o livro “Muito Feliz: Hábitos Saudáveis para Amar seu Corpo”, compartilhando sua visão sobre saúde, bem-estar e amor próprio.
Empreendedora, Hudson também se destaca como cofundadora da marca de suplementos nutricionais Happy x Nature, focada em um estilo de vida saudável.