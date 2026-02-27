Por Flipar
O longa associado a Anderson saiu fortalecido ao conquistar Melhor Filme e tambÃ©m Ator Coadjuvante com o renomado Sean Penn. Surge, de fato, como um dos favoritos ao Oscar, onde concorre com o brasileiro “O Agente Secreto”.
Em outras categorias de atuaÃ§Ã£o, TimothÃ©e Chalamet venceu por “Marty Supreme”, enquanto Jessie Buckley garantiu o prÃªmio de Melhor Atriz por “Hamnet”.
Em alta com ?Uma Batalha ApÃ³s a Outra?, Paul Thomas Anderson ganhou mais prÃªmios pelo longa. No Bafta, alÃ©m de Melhor Filme, faturou tambÃ©m Melhor DireÃ§Ã£o e Melhor Roteiro Adaptado. Relembre, agora, a carreira do diretor!
Paul Thomas Anderson nasceu em 26 de junho de 1970, em Studio City, Los Angeles, e cresceu imerso em um ambiente no qual o audiovisual fazia parte do cotidiano.
Filho do radialista Ernie Anderson, figura conhecida da televisÃ£o americana, ele teve contato precoce com estÃºdios, gravaÃ§Ãµes e bastidores da indÃºstria.
ApÃ³s uma breve passagem por cursos de cinema, Anderson abandonou a universidade para se dedicar integralmente Ã prÃ¡tica cinematogrÃ¡fica.
Em meados da dÃ©cada de 1990, realizou o curta ?Cigarettes and Coffee?, que chamou a atenÃ§Ã£o de produtores e abriu caminho para seu primeiro longa-metragem, ?Jogada de Risco?, de 1996.
O filme jÃ¡ apresentava marcas que iriam se tornar recorrentes em sua obra, como personagens Ã deriva, estruturas narrativas fragmentadas e um interesse profundo pelas contradiÃ§Ãµes morais da vida americana contemporÃ¢nea.
A consagraÃ§Ã£o veio rapidamente com ?Boogie Nights”, de 1997, um retratoÂ da indÃºstria de conteÃºdos adultos dos anos 1970 e 1980. O filme consolidou sua parceria com Philip Seymour Hoffman.
Em ?MagnÃ³lia?, de 1999, com Tom Cruise, Anderson ampliou ainda mais seu escopo, entrelaÃ§ando mÃºltiplas histÃ³rias em uma estrutura narrativa complexa que abordava culpa, redenÃ§Ã£o, relaÃ§Ãµes familiares e o acaso.
JÃ¡ nos anos seguintes, o diretor surpreendeu com ?Embriagado de Amor?, de 2002, um romance disfuncional e estilizado que revelou um lado mais intimista de sua direÃ§Ã£o e consolidou sua habilidade em extrair performances inesperadas de seus atores.
A maturidade artÃstica de Paul Thomas Anderson se manifestou de forma contundente em ?Sangue Negro?, de 2007, frequentemente apontado como uma de suas obras-primas.
A direÃ§Ã£o rigorosa e a interpretaÃ§Ã£o monumental de Daniel Day-Lewis consolidaram Anderson como um dos cineastas mais relevantes de sua geraÃ§Ã£o.
Em 2021, o cineasta lanÃ§ou “Licorice Pizza”, equilibrando leveza e estranhamento em um retrato afetivo da CalifÃ³rnia dos anos 1970.
Discreto em relaÃ§Ã£o Ã vida pessoal, Thomas Anderson mantÃ©m hÃ¡ mais de duas dÃ©cadas um relacionamento com a atriz e comediante Maya Rudolph. Juntos, eles tÃªm quatro filhos.