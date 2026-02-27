Praias que têm águas tranquilas no Brasil: refúgio para relaxamento a qualquer idade

Por Flipar
Praia do Espelho (BA): Localizada em Trancoso, tem mar calmo, águas cristalinas e piscinas naturais na maré baixa, sendo perfeita para famílias e casais.
Praia do Forte (BA): Além da beleza natural, oferece mar tranquilo e estrutura excelente para famílias, com recifes que suavizam as ondas.
Praia da Lagoinha (CE): Localizada em Paraipaba, tem mar calmo e paisagem deslumbrante, sendo uma opção segura para crianças e banhistas inseguros.
Praia de Maragogi (AL): Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, tem piscinas naturais e mar calmo, sendo excelente para famílias e mergulho com snorkel.
Praia da Daniela (SC): Em Florianópolis, é uma praia de águas mornas e sem ondas, perfeita para crianças pequenas e idosos.