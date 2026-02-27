Belos templos do Budismo espalhados pelo mundo

Por Flipar
A Tailândia tem templos que são muito visitados pelos turistas em busca de conhecimento sobre a fé budista ou simplesmente para conhecer espaços religiosos e culturais que fazem história.
Os templos budistas são muito mais que locais de culto: são centros espirituais, arquitetônicos e culturais que expressam séculos de tradição, filosofia e arte religiosa.
Espalhados por diferentes países da Ásia e do mundo, esses templos refletem a diversidade das escolas budistas, dos estilos arquitetônicos regionais e das histórias locais.
Veja templos budistas que estão entre os principais do mundo, tanto na Tailândia como em outros países, com seus dados fundamentais e uma breve descrição sobre cada um.
Ele é famoso por abrigar o enorme Buda Reclinado , que tem 46 metros e é maior do que o Cristo Redentor. O Buda do templo também é admirado pelos detalhes em madrepérola.
Templo Mahabodhi ? Bodh Gaya, Índia (século III a.C.) – Construído no local onde Siddhartha Gautama atingiu a iluminação, é considerado o mais sagrado dos templos budistas. Com sua torre piramidal de 55 metros, o templo é Patrimônio Mundial da UNESCO e destino central de peregrinação.
Templo Shwedagon ? Yangon, Mianmar (aprox. século VI a.C., reconstruído no século XV)
Segundo a tradição, contém relíquias de quatro Budas, incluindo fios de cabelo de Sidarta. Sua estupa dourada tem quase 100 metros de altura e é coberta com milhares de diamantes e rubis, sendo o principal símbolo espiritual do país.
Templo Todaiji ? Nara, Japão (752 d.C.) – Sede da escola Kegon, abriga o Daibutsu, a maior estátua de bronze do Buda Vairocana do mundo. Sua sala principal foi, por séculos, o maior edifício de madeira já construído.
Templo Jokhang ? Lhasa, Tibete (c. 652 d.C.) – Principal centro de peregrinação do budismo tibetano, abriga a estátua Jowo Shakyamuni, considerada a mais sagrada do Tibete. É um local de devoção intensa, com peregrinos que se prostram ao seu redor continuamente.
Templo Paro Taktsang ? Penhascos de Paro, Butão (1692) – Também chamado de “Ninho do Tigre”, foi construído no local onde o Guru Padmasambhava teria meditado. Fica à beira de um penhasco a 3.000 metros de altitude e é um dos símbolos do Butão.
Templo Haeinsa ? Hapcheon, Coreia do Sul (802 d.C.) – Guarda o Tripitaka Koreana, uma das mais completas coleções de textos budistas, entalhada em mais de 80 mil blocos de madeira. Sua importância histórica e religiosa é reconhecida mundialmente.
Templo Byodoin ? Uji, Japão (1052 d.C.) – Templo da escola Terra Pura, é famoso pelo Pavilhão da Fênix, que figura nas moedas japonesas de 10 ienes. Sua arquitetura simboliza o paraíso budista e é um exemplo icônico do período Heian.
Templo Shaolin ? Dengfeng, China (495 d.C.) – Famoso por ser o berço do kung fu shaolin e do budismo Chan (Zen), une espiritualidade e artes marciais. Está localizado ao pé da Montanha Song, uma das cinco sagradas da China.
Templo Wat Rong Khun ? Chiang Rai, Tailândia (iniciado em 1997) – Conhecido como ?Templo Branco?, foi idealizado pelo artista Chalermchai Kositpipat. É um templo contemporâneo e simbólico, combinando tradições budistas com arte moderna e crítica social.
Templo Bulguksa ? Gyeongju, Coreia do Sul (774 d.C.) – Patrimônio da Humanidade, representa o mundo budista ideal e guarda duas das mais belas pagodes coreanas, Seokgatap e Dabotap. É um símbolo da Era de Ouro do reino de Silla.
Templo Pha That Luang ? Vientiane, Laos (original do século III, atual do século XVI)
Maior monumento religioso do Laos, sua estupa dourada representa a soberania do país e é símbolo nacional. Segundo a tradição, guarda uma relíquia do esterno de Buda.