Fenômeno raro faz queda d’água virar ‘cascata de fogo’ no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos

Por Flipar
A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.
Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.
O Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.
Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.
Além do El Capitan, outro destaque é o Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.
No vale central, o Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d?água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.