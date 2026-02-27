Fenômeno raro faz queda d’água virar ‘cascata de fogo’ no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos

Por Flipar

A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.
Freepik/wirestock

Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.
Reproduc?a?o/X/@skeletonking984

O Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.
Pexels/gali

Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.
Pexels/Zsolt Palatinus

Além do El Capitan, outro destaque é o Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.
Tuxyso/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

No vale central, o Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d?água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.
Reprodução/Amazing Places on Our Planet

Veja mais Top Stories