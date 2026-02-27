Quais são e onde estão os planetas anões do Sistema Solar

Por Flipar

A superfície de Éris intrigou os cientistas. Ao analisar a luz do Sol refletida, eles concluíram que Éris é branco, algo incomum para corpos tão distantes das estrelas.
NASA

O planeta anão, portanto, é considerado também uma espécie de fóssil e seu estudo pode trazer novos dados sobre a formação do Sistema Solar.
Planetas Anões - NASA

Como não existem telescópios potentes o bastante para enxergar o que há na superfície de Éris, as pesquisas dependem do acontecimento de um evento astronômico raro.
NASA

Dessa forma, planeta anão é o termo criado pela União Astronômica Internacional (UAI) para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta no Sistema Solar.
Reprodução Nasa

Ele foi introduzido na resolução da UAI a 24 de agosto de 2006 . E não se sabe o número de planetas anões que existem no Sistema Solar. Por enquanto, cinco foram classificados.
H. Weaver/Wikimédia Commons

Atualmente, com base nas diretrizes da UAI, os planetas anões são Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno.
NASA

Um planeta anão é um corpo celeste que esteja em órbita em redor do Sol e tenha massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido. Ou seja, de maneira que esteja em equilíbrio hidrostático e tenha uma forma quase esférica.
Lexicon/Wikimédia Commons

As consequências mais imediatas desta nova definição foram a perda de Plutão do status de planeta e a sua classificação como planeta anão. Além do aumento de categoria de Ceres, antes considerado um asteroide, e de Éris.
Orionist/Wikimédia Commons

A lua de Éris, Disnomia, foi descoberta a 10 de setembro de 2005. Estima-se que Disnomia seja oito vezes menor e sessenta vezes menos brilhante que o planeta anão e que orbite esse último em cerca de catorze dias.
Reprodução Rede Social

Plutão é um planeta anão que orbita o nosso sistema solar. Ele está localizado em uma região desse sistema chamada de Cinturão de Kuiper, em uma zona muito afastada do sol e que, portanto, apresenta uma baixíssima influência desse astro.
NASA

Ele foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, e até 2006 era considerado o nono planeta do Sistema Solar, quando foi reclassificado como um planeta anão. Plutão é, atualmente, o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, apresenta cinco luas, sendo que a maior delas, Charon, tem a metade do seu tamanho.
NASA

Makemake fica localizado no cinturão de Kuiper. Com dois terços da massa de Plutão e apresentando uma órbita bastante excêntrica, ele foi classificado como um planeta anão no ano de 2008.
NASA

Desse modo, Makemake é o terceiro maior planeta anão do Sistema Solar, com um diâmetro que equivale a dois terços do diâmetro de Plutão.
Arte de demonstração da NASA

Ceres fica no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, sendo o planeta anão mais próximo do Sol. Contém cerca de um terço da massa de todo o cinturão de asteroides.
NASA/Wikimédia Commons

Além disso, o Ceres tem formato esférico e leva cerca de 4,6 anos para completar uma volta em torno do Sol. Ele tem uma superfície congelada, cheia de crateras, e, aparentemente, apresenta um núcleo rochoso.
Justin Cowart/Wikimédia Commons

Haumea é um planeta anão localizado a 43,3 UA do Sol, ou seja, um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno Cinturão de Kuiper.
Simulação NASA

Ele possui dois pequenos satélites naturais, Hi?iaka e Namaka, que acredita-se serem destroços que se separaram em decorrência de uma antiga colisão. Haumea também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no Sistema Solar, durando apenas quatro horas.
Simulação NASA

