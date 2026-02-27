A grandiosidade das cúpulas em monumentos pelo mundo

Por Flipar
Cúpula da Basílica de São Pedro (Vaticano) – Projetada por Michelangelo, é uma obra-prima do Renascimento. Decorada com afrescos e mosaicos, tem 136m de altura. Sua imponência, as proporções equilibradas, a complexidade da engenharia e a riqueza ornamental fazem dela um marco no coração do Vaticano.
Cúpula da Mesquita Azul (Istambul, Turquia) – Conhecida pelos azulejos azul-escuros, é um marco arquitetônico do Império Otomano. Erguida com uma imensa escala, mas leveza aparente, cria a impressão de flutuar sobre a estrutura. O estilo bizantino tem mosaicos que combinam elementos do cristianismo e do islamismo.
Cúpula do Panteão ( Roma, Itália) – Feita em concreto maciço, sem reforço, é uma das maiores do mundo e permanece intacta há quase dois milênios. O óculo central cria um efeito de iluminação natural, que confere um ar místico e espiritual ao espaço interior, onde há sarcófagos de grandes personalidades, como o pintor Rafael Sanzio
Cúpula do Palácio St. Isaac (antiga catedral – São Petersburgo, Rússia) – Esta cúpula dourada é uma das mais majestosas da Rússia, com uma vista impressionante sobre a cidade. A cúpula é decorada com doze estátuas de anjos por Josef Hermann.
Cúpula da Igreja de Santa Maria del Fiore (Florença, Itália) – cúpula de Brunelleschi é um marco da engenharia renascentista, famosa por seu tamanho, a complexidade de sua construção sem andaimes internos e seu design inovador. É um dos maiores símbolos da Renascença italiana.
Taj Mahal (Agra, Índia) –
A cupula de mármore branco do Taj Mahal, em forma de cebola, é uma das mais famosas do mundo, com proporções harmoniosas e delicadas. Ela é adornada com ornamentos intrincados, pedras preciosas e tem uma simetria perfeita que valoriza ainda mais o mausoleú.
Hagia Sophia (Istambul, Turquia) – Originalmente uma igreja bizantina, depois uma mesquita e agora um museu, a Hagia Sophia possui uma cúpula monumental que parece flutuar acima do seu enorme espaço interno, um feito impressionante de engenharia para sua época.
Domo da Rocha (Jerusalém, Israel) – Esta cúpula dourada é um dos símbolos mais icônicos de Jerusalém e do Islã. Sua decoração elaborada e mosaicos internos, além de sua importância religiosa, a tornam um marco visual e espiritual.
Basílica de São Marcos (Veneza, Itália) – Com cinco cúpulas adornadas com mosaicos dourados e design bizantino, a Basílica de São Marcos é um dos exemplos mais ricos e ornamentados da arquitetura veneziana.
Catedral de São Paulo (Londres, Reino Unido) – A cúpula de Christopher Wren é um ícone do skyline londrino. Inspirada em parte na Basílica de São Pedro, a cúpula tem uma complexa estrutura de três níveis e uma lanterna que permite a entrada de luz.
Palácio dos Inválidos (Paris, França) – Esta cúpula dourada é um exemplo perfeito do barroco francês e abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte. Sua rica decoração e posição no coração de Paris fazem dela um marco significativo.
Catedral de São Basílio, (Moscou, Rússia) -Conhecida por suas cúpulas em forma de cebola multicoloridas, a Catedral de São Basílio é um exemplo único de arquitetura russa e símbolo cultural de Moscou.
Catedral de Santa Sofia (Kiev, Ucrânia) – Com suas cúpulas douradas e arquitetura que combina influências bizantinas e eslavas, esta catedral é um monumento importante na história religiosa e cultural da Ucrânia.
Palácio do Parlamento, (Budapeste, Hungria)- A cúpula do edifício gótico-renascentista é um dos marcos de Budapeste, com impressionante simetra. O interior da cúpula tem vitrais coloridos, estátuas de antigos governantes e heróis húngaros, além de ornamentos em ouro.