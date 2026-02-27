Conheça como surgiu o nome de cada estado brasileiro

Por Flipar
ACRE – Vem de ‘aquiri’, corruptela de ‘uwakuru’, vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região.
ALAGOAS – Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió.
AMAZONAS – Se deve à bravura de indígenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas às amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega.
CEARÁ – Deriva de ‘ciará’ ou ‘siará’ – canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio.
ESPÍRITO SANTO – Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa).
MATO GROSSO DO SUL – Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977.
MINAS GERAIS – O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes.
PARÁ – Vem da palavra tupi ‘pa’ra’, que significa ‘mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar.
PARAÌBA – Vem da junção do tupi ‘pa’ra’ com ‘a’iba’, que significa ‘ruim, impraticável para a navegação.
PARANÁ – Formado pela junção de ‘pa’ra’ com ‘aña’, que significa ‘semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar.
PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani ‘paranambuco’, junção de ‘para’nã’ (rio caudaloso) e ‘pu’ka’ (rebentar, furar) e significa ‘buraco no mar.
PIAUÍ – Vem do tupi ‘pi’awa’ ou ‘pi(‘ra)’awa’, que significa ‘piau, peixe grande’, com ‘i’ (rio).
RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome.
RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi.
RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. .
RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica..
RORAIMA – O nome refere-se à junção de ‘roro’ ou ‘rora’ (verde) com ‘imã’ (serra ou monte).
SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo.
SERGIPE – Do tupi ‘si’ri-ï-pe’, que significa ‘rio dos siris’.
TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa ‘bico de tucano’.