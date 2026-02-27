Tudo vira gelo: as cidades mais frias do mundo

Por Flipar
Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: – 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC.
Em várias cidades pelo mundo os habitantes vivem submetidos a temperaturas extremamente frias, sempre abaixo de zero. Veja algumas:
Snag (Canadá) – Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa.
Harbin (China) – É a província mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa área de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. Mantém uma atração turística ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhões de habitantes.
Dudinka (Rússia) – Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes.
Barrow (EUA) – É a cidade mais setentrional (ao norte) dos EUA, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes.
Alasca (EUA) – O Alasca como um todo é bem frio. É o maior e menos povoado estado dos EUA. Tem 1,7 milhão de km² com 733 mil habitantes.
E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano.
Winnipeg (Canadá) – A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno.