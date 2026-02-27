Cesky Krumlov: cenários da cidade permitem uma ‘viagem’ pela Idade Média

Por Flipar
Fundada no século XIII, a cidade cresceu em torno de um castelo imponente construído pela família Vítkovci.
Ao longo dos séculos, o castelo foi ampliado por nobres como os Rosenberg e, posteriormente, pelos Schwarzenberg, adquirindo uma aparência majestosa.
O centro histórico de ?eský Krumlov foi declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em 1992.
Suas ruas de paralelepípedos, pontes e praças preservam a estética original da Idade Média, tornando-a uma verdadeira cápsula do tempo.
O Castelo de ?eský Krumlov é o segundo maior da República Tcheca, perdendo apenas para o de Praga. A fortaleza oferece uma vista panorâmica da cidade e é cercada por belos jardins barrocos.
Entre os destaques do castelo está o teatro barroco, um dos mais antigos da Europa que ainda preserva sua estrutura e maquinaria cênica do século XVIII. Esse espaço é uma joia rara no mundo teatral.
Passear pela cidade é como entrar em um cenário de conto de fadas. As fachadas coloridas e as torres góticas compõem uma paisagem harmoniosa, admirada por turistas do mundo inteiro.
O rio Moldava serpenteia pela cidade, formando uma espécie de ilha natural. Essa geografia peculiar reforça o clima medieval, além de permitir atividades como passeios de canoa e rafting leve no verão.
A Praça da Cidade Velha, ou Nám?stí Svornosti, é o coração de ?eský Krumlov. Ela concentra cafés, lojas de artesanato, prédios renascentistas e construções históricas que abrigam pequenos museus.
A cidade também tem forte tradição artística. Um de seus habitantes mais ilustres foi Egon Schiele, artista expressionista austríaco que viveu ali no início do século XX. Hoje, há um centro de arte dedicado a ele.
A Torre do Castelo, com sua estrutura renascentista e afrescos coloridos, além de relógio, é um dos cartões-postais mais reconhecíveis da cidade.
À noite, o visual iluminado é deslumbrante. O tom amarelado de luz que se espalha pelo castelo e em outros pontos da cidade remete à Antiguidade.
Subir na Torre do Castelo proporciona uma vista única dos telhados vermelhos e do rio.
Além da beleza arquitetônica, ?eský Krumlov oferece uma rica agenda cultural. Durante o verão, festivais medievais, concertos e apresentações de teatro ao ar livre tomam conta das praças e pátios históricos.
A gastronomia local também merece destaque. Pratos típicos da culinária tcheca, como o goulash com knedlíky (bolinhos de massa) e a cerveja artesanal, são facilmente encontrados nos restaurantes da cidade.
Nas lojas de ?eský Krumlov, é possível adquirir cristais de Boêmia, marionetes esculpidas à mão e artigos de madeira, mantendo vivas as tradições artesanais da região.
Mesmo com o aumento do turismo, a cidade mantém um ritmo tranquilo. Fora dos meses de alta temporada, é comum ver as ruas silenciosas, reforçando ainda mais seu ar de cidade congelada no tempo.
A preservação do patrimônio é levada a sério pelas autoridades locais, que controlam reformas, uso de materiais e limites para novas construções, garantindo que o estilo original e harmonioso das casas seja mantido.
?eský Krumlov é facilmente acessível a partir de Praga, por ônibus ou trem, em viagens que duram cerca de 3 horas. Muitos turistas fazem bate-volta, mas a cidade merece ao menos uma noite para ser apreciada com calma.
Seu encanto reside justamente na harmonia entre história, natureza e cultura. ?eský Krumlov não é apenas um lugar bonito: é uma experiência viva da Europa medieval, preservada com carinho e orgulho.