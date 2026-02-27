Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do planeta

Por Flipar
Segundo o relatório, a cidade se destaca pela vida noturna e pela alta atividade no Instagram, refletindo sua capacidade de atrair pessoas.
A cena gastronômica, com o retorno do Guia Michelin e a presença de restaurantes renomados como D.O.M., Maní e Evvai também foi considerado um diferencial.
Outros fatores citados foram o mercado de compras de luxo ? em lugares como Oscar Freire, shoppings JK Iguatemi e Cidade Jardim ? e a revitalização do Distrito Anhembi.
Além disso, o ranking levou em conta a expansão dos setores de tecnologia e fintechs nas regiões da Faria Lima e Berrini, e o título de Cidade Criativa dado pela Unesco na categoria Cinema.
O Rio de Janeiro foi citado em 42º, impulsionado principalmente pela vida noturna e megashows recentes em Copacabana, que injetaram milhões na economia turística.
Ao todo, o ranking analisou 270 cidades com mais de 1 milhão de habitantes ao redor do globo. Dessas, apenas 100 foram consideradas “potências urbanas”.
Para estabelecer a lista, foram usados dados estatísticos, experiência dos usuários e pesquisas globais sobre moradia, turismo e oportunidades de emprego.
4º) Tóquio, Japão ? A capital japonesa consegue se destacar pela eficiência dos aeroportos, pela força de sua cena cultural e gastronômica e por projetos urbanos inovadores, como o futuro Tokyo Sky Corridor.