Depois da rejeição ao macaquinho Punch, saiba quais são os animais mais carinhosos com seus filhotes

Por Flipar
ELEFANTES – Vivem na África e na Ásia, com expectativa de vida de 60 a 70 anos. O período de gestação é de 22 meses. Nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 4 anos entre os nascimentos.
As fêmeas dos elefantes têm o costume de cuidar em grupo dos filhotes, protegendo-os contra ameaças e ensinando-os também a se manter em segurança.
GOLFINHOS – Habitam todos os oceanos e vivem em média de 30 a 50 anos. A gestação dura de 10 a 12 meses, e nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 3 a 4 anos.
Os gollfinhos são conhecidos pelo carinho, pois as mães ficam ao lado dos filhotes constantemente, ajudando-os a nadar e a caçar até que aprendam a se conduzir de forma independente.
PINGUINS – Vivem em regiões geladas, especialmente na Antártica, com expectativa de vida de 15 a 20 anos. A gestação, ou incubação do ovo, dura cerca de 35 dias. Geralmente nasce 1 filhote por vez, ou até dois, uma vez por ano.
Esses animais que estão entre os mais perigosos para as presas, são conhecidos pelo carinho com oa filhotes . As suas crias estão sempre perto, recebendo proteção e acolhimento.
Os gatos, que têm fama de serem pouco afetuosos com os tutores devido ao seu temperamento independente, são bastante carinhosos com os filhotes, lambendo-os constantemente para limpá-los e aquecê-los.
CHIMPANZÉS – Habitam as florestas da África e têm uma expectativa de vida de 40 a 50 anos. O período de gestação é de 8 meses, nascendo 1 filhote por vez, com intervalos de 4 a 5 anos.
Os chimpanzes são considerados os primatas mais carinhosos. As mães carregam os filhotes nas costas ao longo de anos, ensinando-os a sobreviver durante todo o seu crescimento.
GIRAFAS – Vivem em savanas e florestas abertas na África, com expectativa de vida de 20 a 25 anos. A gestação dura 15 meses, com 1 filhote nascendo por vez, normalmente a cada 2 anos.
LOBOS – Vivem em florestas, tundras e montanhas na América do Norte, Europa e Ásia, com expectativa de vida de 6 a 8 anos na natureza. A gestação dura cerca de 2 meses, nascendo entre 4 a 6 filhotes por vez, uma vez ao ano.
Famosos pela agressividade, os lobos são o oposto com suas crias. E o carinho não se restringe aos pais. Toda a alcateia ajuda a cuidar e proteger os filhotes de todos num empenho conjunto pela preservação da segurança.
BALEIAS-CINZENTAS – Vivem no Oceano Pacífico e têm uma expectativa de vida de 55 a 70 anos. A gestação dura 13 meses, e nasce geralmente 1 filhote por vez, a cada 2 ou 3 anos.
As baleias-cinzentas se destacam pelo afeto com os filhotes. As mães nadam ao lado das suas crias por meses, guiando-as em longas migrações e protegendo-as contra predadores em potencial.