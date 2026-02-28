Quase extinto, panda-vermelho nasce em zoo em Buffalo

Por Flipar
A presidente do zoológico, Lisa Smith, celebrou o nascimento em um comunicado: “Este pequeno filhote de panda-vermelho já conquistou nossos corações.” Ela ressaltou que o nascimento representa um passo importante na conservação da espécie, ameaçada de extinção.
Até o lançamento do filme ?Red – Crescer é uma Fera?, de 2022, o panda-vermelho era um animal pouco conhecido. Com o sucesso da animação, cada vez mais pessoas passaram a procurar sobre a origem do animal.
O panda-vermelho, ou raposa de fogo, é nativo das montanhas do Himalaia e do sul da China. Ele possui um focinho curto, orelhas retas e cabeça redonda. Sua fisionomia é bem diferente do primo mais famoso.
Red conta a história de uma jovem, que, durante a sua puberdade, se transforma num panda vermelho quando sente emoções fortes.
Segundo a Pixar, o panda-vermelho representa a chegada inesperada da puberdade na vida da protagonista. Ela passa o filme lutando contra as suas transformações repentinas, enquanto convive com sua família e amigos.
Como o animal tem ficado cada vez mais conhecido, o Flipar apresenta algumas curiosidades sobre ele.
A espécie é da mesma ordem biológica dos cães e gatos, chamada Carnívora. Porém, a classificação não se limita a animais que consomem apenas carne. Onívoros e vegetarianos também estão presentes.
O panda-vermelho se alimenta de folhas de bambu e insetos, e, por suas fontes de alimento serem nutricionalmente pobres, o animal passa 13 horas do dia se alimentando.
Em 1888, especialistas encontraram a mandíbula inferior e um molar de um panda, que identificaram como panda-gigante, e afirmaram que a espécie era originária do panda-vermelho.
A espécie possui um polegar falso, assim como os seus primos de cor preta. O falso dedo é apenas um osso do pulso estendido.
Eles aprimoraram o ?polegar? para escalar árvores, enquanto os seus primos o utilizam exclusivamente para comer bambu.
Especialistas também afirmam que os pandas vermelhos são animais fujões. Aproveitando descuidos e brechas, eles costumam fugir de zoológicos.
Para lidar com esse problema, foi desenvolvido um manual que ajuda os funcionários do zoológico a impedir a fuga da espécie.
No âmbito da psicologia, existe um fenômeno chamado ?Efeito panda-vermelho?, que é quando alguém afirma que está vendo algo, que na verdade não está lá.
A expressão surgiu em 1978, na Holanda, quando um zoológico divulgou a fuga de um panda-vermelho. Várias pessoas afirmavam ter visto o animal, que já havia sido encontrado morto.
O animal na logo do navegador Mozilla Firefox não é uma raposa, e sim um panda-vermelho.
O nome do navegador foi escolhido em alusão à espécie. ?Firefox? é um apelido utilizado no exterior para se referir ao animal.
Em 2010, representantes da Mozilla adotaram dois pandas vermelhos, nascidos no zoológico de Knoxville. Eles foram batizados como Cub 1# e Cub2#.
Não existe nenhuma espécie ou variação do panda-vermelho no Brasil. Se você deseja ver um com os próprios olhos, terá que visitar países como Nepal, Butão, Índia, China e Mianmar.