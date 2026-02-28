Há 128 anos, nascia Francisco Mignone: relembre 10 grandes músicos eruditos brasileiros

Sua obra-prima, ?O Guarani?, baseada no romance de José de Alencar, estreou em 1870 em Milão e foi celebrada na Europa como um exemplo de exotismo romântico. Gomes foi também autor de outras óperas importantes, como ?Fosca? e ?Lo Schiavo?, e até hoje é lembrado como o mais relevante operista brasileiro, capaz de inserir o país no circuito lírico mundial.