Elefantes: curiosidades sobre os pesadões que as crianças adoram

Veja curiosidades sobre esse animal que ganhou até uma data comemorativa (12 de agosto) para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal.
O elefante é o maior mamífero terrestre e tem duas espécies: o africano e o asiático.
O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas.
Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental.
O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso.
Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu.
O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura.
A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos.
Elefantes não temem ratos (isso é mito popular). Elefantes têm medo é de abelhas e emitem um som de alerta quando percebem a presença desses insetos.
Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio.
Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da “família”. Se um elefante morre, eles passam por luto, cobrindo o corpo.
O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância.
As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal.
Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos.
Os elefantes estão entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos).
Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados.
Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia.
Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar.
Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore.
A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água. Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram.
A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais.
Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos.
A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama.
Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia.
Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar.
Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar.
Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda.
No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade.
Os elefantes vivem entre 40 e 70 anos. Vida longa para esses dóceis pesadões.