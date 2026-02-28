Cité de Carcassonne: cidade recria a Idade Média e atrai atenção dos turistas

Por Flipar
A fortificação é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos conjuntos medievais mais bem preservados da Europa.
Com origens romanas, a cidadela foi reforçada ao longo da Idade Média e desempenhou papel importante nas Cruzadas.
As muralhas duplas, com mais de 50 torres, cercam ruelas estreitas, casas de pedra e construções históricas intactas.
O Château Comtal, dentro da cidade murada, é um castelo do século XII aberto à visitação, com vista privilegiada das muralhas.
A Basílica de Saint-Nazaire impressiona com seus vitrais coloridos e mistura de estilos românico e gótico.
Carcassonne também é conhecida por seu papel na história dos cátaros, grupo considerado herético e perseguido no século XIII.
Durante o verão, há espetáculos noturnos com luz e som que recriam episódios da história medieval da cidade. Por dentro, lojas também entram no ritmo.
O acesso à Cité é gratuito, embora museus e castelo tenham entradas pagas; muitos visitantes passeiam pelas muralhas.
A cidade moderna de Carcassonne fica fora das muralhas, sendo ligada à parte antiga por uma ponte charmosa sobre o rio Aude.
A gastronomia local inclui o famoso cassoulet, prato à base de feijão branco, carnes e linguiça típico da região.
Loja de artesanato, restaurantes temáticos e lojas de doces medievais ocupam as casas de pedra do interior das muralhas.
O clima é agradável na primavera e no outono, épocas ideais para visitar sem o excesso de turistas do verão.
Carcassonne aparece com frequência em filmes, livros e jogos por sua estética que remete a contos de fadas e cavalaria.
O entorno da cidade possui vinhedos, colinas e pequenas vilas, ideais para quem quer explorar a região com calma.
Durante o Festival de Carcassonne, artistas do mundo todo se apresentam na cidadela e no anfiteatro da cidade baixa.
A iluminação noturna realça as muralhas e proporciona uma visão mágica da fortaleza e dos castelos na paisagem.
A Cité de Carcassonne transporta o visitante a um passado épico, unindo beleza arquitetônica e memória histórica viva.