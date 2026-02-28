Cabos da natureza: formações marcam paisagens nos litorais mundo afora

Por Flipar
Cabo Canaveral (EUA) ? Nomeado por exploradores espanhóis no século XVI, tornou-se famoso por sediar o Kennedy Space Center da NASA. Desde 1950, é um dos principais locais de lançamento de foguetes dos EUA. Além da importância científica, atrai turistas interessados na exploração espacial.
Cabo Agulhas (África do Sul) ? Descoberto por navegadores portugueses no século XV, marca oficialmente a divisão entre os oceanos Atlântico e Índico. Sua geografia acidentada tornou-se um marco para navegadores. Hoje, é uma área de preservação e tem um farol histórico que recebe visitantes.
Cabo da Roca (Portugal) ? O ponto mais ocidental da Europa continental, foi identificado por exploradores portugueses no século XV. Tem falésias dramáticas que atraem turistas e poetas, como Luís de Camões, que o mencionou em “Os Lusíadas”. Há um farol e uma placa simbólica no local.
Cabo Norte (Noruega) ? Descoberto por navegadores britânicos no século XVI, é um dos pontos mais setentrionais da Europa. Conhecido pelo sol da meia-noite no verão, é um destino turístico popular. Seu icônico monumento esférico atrai visitantes que buscam experiências árticas.
Cabo Trafalgar (Espanha) ? Local de uma batalha naval histórica em 1805, quando o almirante Nelson derrotou a frota franco-espanhola. Descoberto por navegadores antigos, tem grande valor estratégico. Hoje, é um destino turístico com praias intocadas e um farol pitoresco.
Cabo Cod (EUA) ? Batizado por exploradores ingleses no século XVII, tornou-se uma das áreas litorâneas mais famosas dos Estados Unidos. Sua importância está na navegação e na indústria pesqueira. Atualmente, é um destino turístico popular, com belas praias e vilarejos históricos.